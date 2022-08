Einfach erklärt: Was ist Inflation? Ursachen und Umgang

Im Juli erreichte die Inflation in der Eurozone mit 8,9 Prozent ein Allzeithoch. Das ist viermal so viel wie im gleichen Zeitraum des letzten Jahres, da lag sie bei 2,2 Prozent.

In ganz Europa sind die Auswirkungen der steigenden Inflation bereits zu spüren, die Preise für Lebensmittel und Benzin schnellen in die Höhe.

Die COVID-19-Pandemie und der Krieg in der Ukraine werden hauptsächlich für die Situation verantwortlich gemacht, weil die daraus resultierende Unterbrechung der Lieferketten einen enormen Druck auf Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs ausübt.

Auch die wachsende Spannung durch die Gasverknappung heizt das Feuer weiter an, die Befürchtung wächst, dass unsere Häuser in diesem Winter kalt bleiben.

Aber was ist hier wirklich los? Euronews Next hat mit französischen Wirtschaftsexperten gesprochen, die erklären, was Inflation ist, welche Ursachen sie hat und wie man mit der Situation und ihren Auswirkungen umgehen kann, um die Zahlen zu verstehen.

