Von euronews

Zuckerersatzstoffe wie Stevia, Aspartam und Sucralose helfen langfristig nicht beim Abnehmen und können stattdessen Gesundheitsrisiken bergen, warnt die Weltgesundheitsorganisation.

Künstliche Süßstoffe helfen nicht bei der Gewichtsabnahme und können das Risiko von Diabetes, Herzkrankheiten und Tod erhöhen, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Eine systematische Überprüfung der verfügbaren Daten "legt nahe, dass die Verwendung von zuckerfreien Süßungsmitteln keinen langfristigen Nutzen bei der Reduzierung des Körperfetts bei Erwachsenen oder Kindern bringt", so die WHO in einer Erklärung.

"Die Ergebnisse der Überprüfung deuten auch darauf hin, dass die langfristige Verwendung von NSS potenziell unerwünschte Auswirkungen haben kann, wie etwa ein erhöhtes Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Sterblichkeit bei Erwachsenen", heißt es weiter.

Francesco Branca, WHO-Direktor für Ernährung und Lebensmittelsicherheit, erklärte, dass der Ersatz von Zucker durch künstliche Süßstoffe "langfristig nicht zur Gewichtskontrolle beiträgt" und dass "die Menschen stattdessen andere Möglichkeiten in Betracht ziehen müssen, um die Aufnahme von freiem Zucker zu reduzieren, z. B. durch den Verzehr von Lebensmitteln mit natürlich vorkommendem Zucker, wie Obst, oder ungesüßten Lebensmitteln und Getränken". Künstliche Süßstoffe sind "keine wesentlichen Ernährungsfaktoren und haben keinen Nährwert", betonte Branca. "Die Menschen sollten schon in jungen Jahren die Süße in ihrer Ernährung reduzieren, um ihre Gesundheit zu verbessern".

Im vergangenen Jahr wies eine große Studie in Frankreich auf einen möglichen Zusammenhang zwischen künstlichen Süßstoffen und einem erhöhten Krebsrisiko hin. Und nationale Gesundheitsorganisationen wie die kanadische warnen seit langem, dass kalorienfreie oder kalorienarme Zuckerersatzstoffe weder notwendig noch hilfreich sind.

Aspartam, Stevia, Sucralose im Visier

"Zuckerersatzstoffe müssen nicht konsumiert werden, um die Aufnahme von freiem Zucker zu reduzieren", heißt es in den Leitlinien. Da es keine nachgewiesenen gesundheitlichen Vorteile im Zusammenhang mit der Aufnahme von Süßstoffen gibt, sollten stattdessen nahrhafte, ungesüßte Lebensmittel und Getränke gefördert werden".

Die WHO rät vom Verzehr aller synthetischen und natürlich vorkommenden oder modifizierten nicht-nutritiven Süßstoffe ab, die nicht als Zucker klassifiziert sind und in industriell gefertigten Lebensmitteln und Getränken vorkommen oder als solche verkauft werden, um von den Verbrauchern Lebensmitteln und Getränken zugesetzt zu werden". Dazu gehören Acesulfam K, Aspartam, Advantam, Cyclamate, Neotam, Saccharin, Sucralose, Stevia und Stevia-Derivate.

Die Empfehlungen gelten nicht für Körperpflege- und Hygieneprodukte, die NSS enthalten, wie Zahnpasta, Hautcreme und Medikamente, und auch nicht für kalorienarme Zucker und Zuckeralkohole (Polyole). Diese Zucker oder Zuckerderivate enthalten Kalorien - sie gelten daher nicht als Zuckeraustauschstoffe - und sind häufig in verschiedenen Lebensmitteln wie zuckerfreiem Kaugummi und zuckerfreien Süßigkeiten zu finden.

Neue Leitlinien stoßen auf Kritik

Die neue WHO-Leitlinie gilt für alle Menschen mit Ausnahme von Menschen mit bereits bestehendem Diabetes. Die WHO betonte jedoch, dass sie aufgrund der Vielfalt der Teilnehmer an den Studien, die die Grundlage für ihre Schlussfolgerungen bildeten, sowie der sehr komplexen Verzehrsgewohnheiten von zuckerfreien Süßungsmitteln "mit Vorbehalt" bewertet wurde.

Einige Ernährungsexperten haben sich schnell zu Wort gemeldet und darauf hingewiesen, dass die neuen Leitlinien größtenteils auf Beobachtungsstudien beruhen, die keinen direkten Zusammenhang zwischen Süßungsmitteln und Gewichtskontrolle herstellen. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass sich die Empfehlungen der WHO an Regierungen und politische Entscheidungsträger richten, nicht an Einzelpersonen", so Tom Sanders, emeritierter Professor für Ernährung und Diätetik am King's College London.

Aufgrund der Art und Weise, wie sie präsentiert wurden, würden die Menschen diese Empfehlungen jedoch als direkte Ratschläge auffassen, sagte er gegenüber Euronews Next und fügte hinzu, er erwarte, dass sie "eine Menge Verwirrung unter den Verbrauchern" stiften würden.

"Auf der einen Seite wird ihnen von der Regierung gesagt, dass sie zuckergesüßte Getränke vermeiden sollen, und auf der anderen Seite, dass sie eigentlich keine künstlichen Süßstoffe trinken sollten".

Die Überprüfung der WHO zeige "keine eindeutigen negativen Auswirkungen, und sie lässt einen wichtigen Aspekt aus, nämlich die Zahnkaries bei Kindern", fügte Sanders hinzu, der darauf hinwies, dass es "eindeutige Beweise" dafür gebe, dass der Ersatz von Süßstoffen bei der Zahnpflege helfe.

Sanders kritisierte, dass die Leitlinien "die reale Situation", insbesondere im Bereich der Diätetik, nicht berücksichtigten. "Manchmal versucht man, die Menschen dazu zu bringen, ihr Gewicht zu kontrollieren, d. h. ihre Kalorienzufuhr zu reduzieren, und es kann helfen, wenn die Menschen ein zuckerhaltiges Getränk trinken, auf ein kalorienreduziertes oder kalorienfreies Getränk umzusteigen", erklärte er.

Künstliche Süßstoffe haben in der Tat keinen Nährwert, aber viele andere Dinge in unserer Ernährung, wie Tee oder Kaffee, haben das auch nicht, sagte er, "aber die Leute trinken sie lieber, als nur Wasser zu trinken, weil sie den Geschmack mögen".