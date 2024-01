Von Euronews and AP

Die hochmoderne Unterwasserdrohne Hugin 6000 hat möglicherweise die Umrisse von Earharts legendärem Flugzeug auf dem Meeresboden des Pazifiks aufgenommen.

Eine hochmoderne Unterwasserdrohne hat möglicherweise eines der größten Rätsel der letzten 100 Jahre gelöst: Was geschah mit der Rekordfliegerin Amelia Earhart, als ihr Flugzeug während ihres Weltumrundungsflugs 1937 verschwand?

Zahlreiche Expeditionen haben nichts ergeben und nur bestätigt, dass auf dem Meeresboden keine Spur von ihrem zweimotorigen Eindecker zu finden ist.

Doch nun glaubt der Privatpilot Tony Romeo, dass sein neues, in South Carolina ansässiges Unternehmen für Meeresforschung verlockende neue Beweise für die Suche nach Earhart liefern kann, nachdem er auf einem körnigen Sonarbild die Umrisse der legendären Lockheed 10-E Electra der Amerikanerin erkannt haben will.

Die Earhart Fangemeinde ist voller Hoffnung. Doch ob das Flugzeug der strubbelhaarigen Pilotin wirklich in einer Tiefe von etwa 4 800 Metern liegt, ist noch ungewiss.

Und es gibt Debatten über den richtigen Umgang mit dem Objekt.

Historiker:innen hoffen, dass Romeo's Deep Sea Vision der Lösung des Rätsels nahe ist - und sei es nur, um die Aufmerksamkeit noch einmal auf Earharts Leistungen zu lenken.

Die Suche nach der ersten Frau, die den Atlantik überflogen hat, geht jedenfalls weiter.

Entdeckung mit der Drohne Hugin 6000

Wie hat Deep Sea Vision das Objekt entdeckt, bei dem es sich um Earharts Flugzeug handeln könnte?

Romeo wollte ein größeres Abenteuer als seine Karriere als Immobilienmakler. Sein Vater flog für Pan American Airlines, sein Bruder ist Pilot bei der Luftwaffe und er selbst hat eine Privatpilotenlizenz. Da er aus einer Fliegerfamilie stammt, interessierte er sich schon lange für das Geheimnis der Earhart.

Romeo sagte, er habe seine Immobilienanteile verkauft, um die Suche im letzten Jahr zu finanzieren und eine 9 Millionen Dollar teure Unterwasserdrohne von einer norwegischen Firma zu kaufen. Die hochmoderne Technologie trägt den Namen Hugin 6000 - eine Referenz an den gleichnamigen Raben der nordischen Mythologie und eine Anspielung auf ihre Fähigkeit, in die tiefste Schicht des Ozeans auf 6 000 Meter vorzudringen.

Eine 16-köpfige Crew begann im September 2023 mit einer rund 100-tägigen Suche, bei der sie 13 468 Quadratkilometer des Meeresbodens absuchte.

Sie beschränkten ihre Suche auf das Gebiet um Howland Island, ein Atoll im mittleren Pazifik zwischen Papua-Neuguinea und Hawaii.

Aber erst als das Team im Dezember die Sonardaten auswertete, sahen sie die unscharfen gelben Umrisse, die einem Flugzeug ähneln.

"Am Ende hatten wir ein Bild eines Ziels, von dem wir sehr stark glauben, dass es sich um Amelias Flugzeug handelt", sagte Romeo gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press.

Der nächste Schritt besteht darin, eine Unterwasserkamera einzusetzen, um das unbekannte Objekt genauer zu untersuchen. Wenn die Bilder die größten Hoffnungen der Forscher:innen bestätigen, wäre das nächste Ziel, die lange verschollene 10-E Electra zu bergen, so Romeo.

Earharts Versuch, den Globus zu umrunden

Letztlich, so Romeo, habe sein Team das kostspielige Abenteuer unternommen, um "das größte ungelöste Rätsel der Luftfahrt zu lösen".

Eine offene Luke könnte darauf hindeuten, dass Earhart und ihr Fluggefährte nach dem ersten Aufprall entkommen konnten, so Romeo, und ein Zifferblatt im Cockpit könnte Aufschluss darüber geben, was genau schief gelaufen ist.

"Es könnte ein Flugzeug sein. Es sieht auf jeden Fall wie ein Flugzeug aus. Es könnte auch ein geologisches Merkmal sein, das wie ein Flugzeug aussieht. David Jourdan Mitbegründer und Präsident, Nauticos

Von der Entführung durch Außerirdische bis hin zur Hinrichtung durch die Japaner gibt es die wildesten Theorien darüber, was mit den beiden passiert ist.

Earhart und ihr Navigator Fred Noonan verschwanden auf dem Flug von Neuguinea nach Howland Island, als sie versuchte, als erste Pilotin die Welt zu umrunden.

Sie hatte über Funk mitgeteilt, dass ihr der Treibstoff ausgegangen war.

Die US-Marine suchte nach ihr, fand aber keine Spur. Die US-Regierung vertrat offiziell die Auffassung, dass Earhart und Noonan mit ihrem Flugzeug abgestürzt waren.

Seitdem gibt es zahlreiche absurde Theorien, darunter die Entführung durch Außerirdische oder die Annahme, dass Earhart danach unter einem Pseudonym in New Jersey lebte. Andere spekulieren, dass sie und Noonan von den Japanern hingerichtet wurden oder als Schiffbrüchige auf einer Insel starben.

"Amelia ist Amerikas beliebteste vermisste Person", sagte Romeo.

Der Meeresarchäologe James Delgado sagte, Romeos möglicher Fund könnte Geschichte schreiben, aber "wir müssen mehr sehen".

Delgado, Senior Vizepräsident des Archäologieunternehmens SEARCH Inc. fügte hinzu: "Lasst uns ein paar Kameras hinunterlassen und uns das ansehen."

Immerhin habe Romeo bei seiner Expedition Spitzentechnologie von Weltrang eingesetzt, so Delgado, die einst geheim war und nun "unser Verständnis der Tiefsee revolutioniert".

Er betonte jedoch, dass Romeos Team "eine forensische Dokumentation" vorlegen muss, um zu beweisen, dass es sich um Earharts Lockheed handelt. Das könnte die Muster im Aluminium des Rumpfes, die Konfiguration des Leitwerks und Details aus dem Cockpit betreffen.

David Jourdan sagte, sein Forschungsunternehmen Nauticos habe zwischen 2002 und 2017 bei drei verschiedenen Expeditionen vergeblich gesucht und dabei ein Gebiet am Meeresboden von der Größe Connecticuts untersucht.

Er hätte erwartet, gerade und nicht gebogene Flügel zu sehen, wie es das neue Sonar nahelegt, und auch keine Motoren. Das könnte aber auch an einer Beschädigung des Flugzeugs oder an Reflexionen liegen, die das Bild verzerren, räumte er ein.

"Es könnte ein Flugzeug sein. Es sieht auf jeden Fall wie ein Flugzeug aus. Es könnte auch ein geologisches Merkmal sein, das wie ein Flugzeug aussieht", sagte er.

Dorothy Cochrane, Luftfahrtkuratorin am National Air and Space Museum, sagte, dass Romeos Crew an der richtigen Stelle in der Nähe von Howland Island gesucht habe.

Dort suchte Earhart verzweifelt nach einer Landebahn, als sie auf der letzten Etappe ihres Fluges verschwand.

Wenn es sich bei dem Objekt tatsächlich um das historische Flugzeug handelt, stellt sich für Cochrane die Frage, ob es sicher zu heben ist. Wie viel von der Maschine noch intakt ist, hänge unter anderem davon ab, wie sanft Earhart gelandet ist, fügte sie hinzu.

"Das ist der Punkt, an dem man sich dieses Bild wirklich ansehen und fragen muss, was wir hier haben", sagte Cochrane.

Was ist, wenn Earharts Lockheed Electra gefunden wurde?

Sollten sich die unscharfen Sonarbilder als das Flugzeug herausstellen, würden internationale Standards für die Unterwasserarchäologie nahe legen, dass das Flugzeug an Ort und Stelle verbleiben sollte, sagte Ole Varmer, ein pensionierter Anwalt der National Oceanic and Atmospheric Administration und Senior Fellow der Ocean Foundation.

Nicht-intrusive Forschung kann immer noch durchgeführt werden, um herauszufinden, warum das Flugzeug möglicherweise abgestürzt ist, sagte Varmer.

"Man muss so viel wie möglich von der Geschichte bewahren", sagte Varmer, "es geht nicht nur um das Wrack. Es geht darum, wo es liegt und in welchem Zusammenhang es auf dem Meeresboden liegt. Das ist ein Teil der Geschichte, wie und warum es dorthin gekommen ist. Wenn man es birgt, zerstört man einen Teil des Ortes, der Informationen liefern kann."

Die Bergung des Flugzeugs und seine Unterbringung in einem Museum würde wahrscheinlich Hunderte von Millionen Dollar kosten, so Varmer. Und während Romeo möglicherweise vor Gericht einen Bergungsanspruch geltend machen könnte, hat der Eigentümer des Flugzeugs das Recht, diesen zu verweigern.

Earhart kaufte die Lockheed mit Geld, das zumindest teilweise von der Purdue Research Foundation aufgebracht wurde, wie die Purdue University in Indiana in einem Blogbeitrag schreibt. Und sie habe geplant, das Flugzeug an die Universität zurückzugeben.

Romeo sagte, das Team sei der Meinung, das Flugzeug gehöre ins Smithsonian. Romeo räumte ein, dass sein Forschungsunternehmen mit möglichen rechtlichen Problemen konfrontiert sei und sich mit diesen auseinandersetzen werde, sobald sie aufträten.