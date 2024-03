Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist weit mehr als gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Frauen in Europa sind mit großen Ungleichheiten beim Zugang zur Arbeit, beim beruflichen Aufstieg und bei der Entlohnung konfrontiert.

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist in Europa immer noch sehr ausgeprägt. Mehrere Indikatoren zeigen die Ungleichheit zwischen Frauen und Männern in vielen Bereichen, aber das Wirtschaftsleben ist einer der Schlüsselbereiche, der Frauen am meisten betrifft.

Trotz einiger Verbesserungen in Europa leiden Frauen immer noch unter geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Löhnen, Erwerbsbeteiligung, Beschäftigung und hierarchischen Positionen am Arbeitsplatz.

Anlässlich des Internationalen Frauentags (8. März), einer jährlichen Initiative der Vereinten Nationen zur Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Fragen, wertet Euronews Next die Daten dieser Hauptindikatoren aus, um ein umfassenderes Bild der aktuellen geschlechtsspezifischen Unterschiede zu vermitteln.

Wie viel weniger verdienen Frauen als Männer?

Die Ungleichheit der Löhne zwischen den Geschlechtern wurde in den letzten Jahren zunehmend diskutiert.

Das unbereinigte geschlechtsspezifische Lohngefälle ist ein aussagekräftiger Indikator, der die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Männern und Frauen, ausgedrückt in Prozent des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes von Männern, angibt.

Dabei werden Bildung, Alter, Arbeitsstunden und Art der Tätigkeit nicht berücksichtigt.

Daraus geht im Wesentlichen hervor, wie viel weniger Frauen als Männer verdienen. Im Jahr 2022 betrug das geschlechtsspezifische Gefälle in der EU 12,7 Prozent. Mit anderen Worten: Frauen verdienten im Durchschnitt 12,7 % weniger pro Stunde als Männer.

Das bedeutet, dass Frauen im Durchschnitt 87,3 € pro 100 € verdienen, die ein Mann verdient. Kurz gesagt: Frauen müssten 1,5 Monate länger arbeiten, um diesen Unterschied auszugleichen.

Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ist in der EU und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) sehr unterschiedlich. Im Jahr 2022 lag es in mehreren Ländern bei über 17 Prozent.

Estland wies mit 21,3 Prozent das höchste geschlechtsspezifische Lohngefälle auf, gefolgt von Österreich (18,4 Prozent), der Schweiz und der Tschechischen Republik (beide 17,9 Prozent).

Luxemburg (-0,7 Prozent) war das einzige Land mit einem negativen Wert, was bedeutet, dass Frauen etwas mehr verdienten als Männer.

Abgesehen von Luxemburg wiesen Italien, Rumänien und Belgien mit weniger als fünf Prozent das geringste geschlechtsspezifische Lohngefälle auf.

Von den "Großen Vier" der EU wiesen Deutschland (17,7 Prozent) und Frankreich (13,9 Prozent) ein höheres Gefälle als der EU-Durchschnitt auf.

Geht das geschlechtsspezifische Lohngefälle in Europa zurück?

Eines der Ziele der Europäischen Kommission ist die Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles in der Europäischen Union. Gibt es in dieser Richtung Fortschritte? Es gibt stetige Fortschritte, aber sie sind langsam.

Zwischen 2012 und 2022 ist das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der EU um 3,7 Prozentpunkte von 16,4 Prozent auf 12,7 Prozent gesunken.

Lohngefälle stieg in sechs Ländern

In sechs Ländern, nämlich Slowenien, Lettland, Polen, Malta, der Schweiz und Litauen, hat sich das geschlechtsspezifische Lohngefälle vergrößert, und zwar zwischen 0,1 und 3,7 Prozentpunkten.

Deutliche Verbesserung in Spanien, Estland und Island

Die größte Verbesserung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles verzeichnete Spanien mit einem Rückgang um 10 Prozentpunkte in diesem Zeitraum, gefolgt von Estland (8,6 Prozentpunkte), Island (8,4 Prozentpunkte) und Luxemburg (7,6 Prozentpunkte).

Deutschland und das Vereinigte Königreich verzeichneten ebenfalls einen erheblichen Rückgang um 5 bzw. 4,7 Prozentpunkte.

Ist das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der Privatwirtschaft größer?

Ja, das ist er.

Im Jahr 2022 war das geschlechtsspezifische Lohngefälle im privaten Sektor in 21 von 24 europäischen Ländern höher als im öffentlichen Sektor.

Nach Angaben der EU-Datenagentur Eurostat könnte dies darauf zurückzuführen sein, dass die Entlohnung im öffentlichen Sektor zumeist durch transparente Lohntabellen bestimmt wird, die für Männer und Frauen in der EU gleichermaßen gelten.

Nur in Portugal, Slowenien und Finnland war das Lohngefälle im öffentlichen Sektor größer.

Zypern (-0,2 %) verzeichnete ein negatives Lohngefälle im öffentlichen Sektor, was bedeutet, dass Frauen besser bezahlt wurden als Männer.

Zypern wies mit 19,7 Prozentpunkten auch den größten Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor auf.

In fünf Ländern betrug dieser Unterschied mehr als 10 Prozentpunkte, was darauf hindeutet, dass die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern bei den Löhnen in vielen Ländern sehr groß ist.

Frauen verdienen in der deutschen Privatwirtschaft 12,7 Prozent weniger als Männer

In der Tschechischen Republik war das geschlechtsspezifische Lohngefälle in der Privatwirtschaft mit 20,5 Prozent am größten, dicht gefolgt von Deutschland (19,9 Prozent). Daraus geht hervor, dass Frauen in der deutschen Privatwirtschaft im Durchschnitt 80 € für 100 € verdienen, die von Männern verdient werden.

Warum verdienen Frauen weniger?

Die Gründe für das geschlechtsspezifische Lohngefälle sind nicht einfach. Es geht um mehr als die Frage des gleichen Lohns für gleiche Arbeit.

"Er umfasst eine Vielzahl von Ungleichheiten, mit denen Frauen beim Zugang zur Arbeit, beim beruflichen Aufstieg und bei der Entlohnung konfrontiert sind", unterstreicht die Europäische Kommission.

Nach Ansicht der Kommission sind die Hauptgründe dafür folgende

Die sektorale Segregation: Etwa 24 Prozent des geschlechtsspezifischen Lohngefälles sind auf die Überrepräsentation von Frauen in relativ schlecht bezahlten Sektoren wie Pflege, Gesundheit und Bildung zurückzuführen.

Im Jahr 2022 arbeiteten 28 Prozent der Frauen in der EU in Teilzeit, verglichen mit 8 Prozent der Männer.

Lohndiskriminierung: Frauen verdienen für gleiche oder in manchen Fällen gleichwertige Arbeit weniger als Männer.

Frauen verdienen für gleiche oder in manchen Fällen gleichwertige Arbeit weniger als Männer. Ungleicher Anteil an unbezahlter Arbeit: Frauen arbeiten mehr Stunden pro Woche als Männer, aber sie verbringen mehr Stunden mit unbezahlter Arbeit, was sich auch auf ihre Berufswahl auswirken kann. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie ihre Arbeit unterbrechen, um sich um Kinder und Angehörige zu kümmern. Aus diesem Grund fördert die EU eine gleichmäßige Aufteilung des Elternurlaubs.

Frauen arbeiten mehr Stunden pro Woche als Männer, aber sie verbringen mehr Stunden mit unbezahlter Arbeit, was sich auch auf ihre Berufswahl auswirken kann. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie ihre Arbeit unterbrechen, um sich um Kinder und Angehörige zu kümmern. Aus diesem Grund fördert die EU eine gleichmäßige Aufteilung des Elternurlaubs. Die gläserne Decke: Die Position in der Hierarchie beeinflusst natürlich die Höhe des Gehalts. Der Beruf mit den größten Unterschieden beim Stundenlohn in der EU sind beispielsweise Manager: Frauen verdienen 23 Prozent weniger als Männer.

Männer werden nicht nur besser bezahlt als Frauen, sondern bekleiden im Allgemeinen auch höhere Positionen als Frauen. Im Jahr 2021 machten Frauen nur 35 Prozent der Führungskräfte in der EU aus.

Wie die obige Grafik zeigt, lag der Anteil der Frauen in dieser Position in keinem EU-Land über 50 Prozent. Lettland (46 Prozent), Polen und Schweden (beide 43 Prozent) hatten die höchsten Anteile, während Zypern (21 Prozent), Luxemburg (22 Prozent) und die Niederlande (26 Prozent) die geringsten Anteile verzeichneten.

Frauen sind besser ausgebildet, aber sie sind weniger erwerbstätig

Um das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verstehen, müssen noch viele Faktoren berücksichtigt werden.

Im Jahr 2022 lag der Anteil der Frauen mit tertiärem Bildungsabschluss (37,1 %), der Universitäten, Hochschulen und technische Ausbildungen umfasst, in der EU deutlich über dem der Männer (31,4 %).

Der Anteil der Frauen mit tertiärem Bildungsabschluss war in fast allen EU-Ländern, außer in Deutschland und Österreich, höher als der entsprechende Anteil der Männer.

Die Erwerbstätigenquote der Frauen (83,6 %) war jedoch in der EU niedriger als die der Männer (88,9 %). Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Frauen weniger beschäftigt sind, obwohl sie besser ausgebildet sind.

Männer sind in allen EU-Ländern stärker erwerbstätig

In der Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen lag die Erwerbstätigenquote der Männer in der EU im Jahr 2023 bei 74,7 Prozent und damit um 9,8 Prozentpunkte über der der Frauen (64,9 Prozent).

Die Beschäftigungsquote der Männer war in allen EU-Ländern höher als die der Frauen und reichte von 0,3 Prozentpunkten in Litauen bis zu 19,1 Prozentpunkten in Griechenland.

Die Türkei, ein Kandidatenland, bildete mit 34,6 Prozentpunkten einen Ausreißer.

Verbesserung der Erwerbsbeteiligung, aber immer noch große Kluft

Auch die Erwerbsquote der Frauen war in allen EU-Ländern niedriger als die der Männer. Im Jahr 2022 betrug dieser Unterschied den OECD-Daten zufolge in der EU 9,9 Prozentpunkte.

Im Jahr 2002 lag dieser Wert noch bei 16,6 Prozentpunkten.

Während in fast allen Ländern mit Ausnahme Rumäniens in den letzten beiden Jahrzehnten Verbesserungen zur Verringerung dieses Unterschieds zu verzeichnen waren, lag die geschlechtsspezifische Diskrepanz bei der Erwerbsquote in acht EU-Ländern, darunter Rumänien, Italien und Griechenland, immer noch über 10 Prozentpunkten.

Spanien, Malta und Luxemburg verzeichneten in den letzten zwei Jahrzehnten erhebliche Verbesserungen bei der Verringerung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Erwerbsbeteiligung.