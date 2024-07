Start der Ariane 6: Warum er für Europa so wichtig ist

Bei einem Teststart kann viel schief gehen. Im Jahr 1996 explodierte die erste Ariane 5 nach 40 Sekunden. Und heute? Was steht auf dem Spiel?

WERBUNG

Die Stellung Europas im Weltraum steht auf dem Spiel, wenn die Schwerlastträgerrakete Ariane 6 am Dienstag zu ihrem Jungfernflug startet.

Die Ariane6 befindet sich seit fast zehn Jahren in der Entwicklung und soll Europa den Zugang zum Weltraum verschaffen. Aber ist angesichts der starken Konkurrenz durch Elon Musks SpaceX wirklich noch Platz für die Ariane 6?

Hier finden Sie alles, was Sie über den Start wissen müssen.

Wann ist er und wie kann man ihn sehen?

Der Start wird am 9. Juli vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou im südamerikanischen Französisch-Guayana erfolgen. Sie können ihn ab 19:30 Uhr MESZ live auf dem YouTube-Kanal der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) verfolgen.

Der Start ist für 20:00 Uhr MESZ geplant, und es bleibt ein Zeitfenster von vier Stunden für den Abschluss der Mission.

Was kann schiefgehen?

Bei einem Teststart kann eine Menge schief gehen. Im Jahr 1996 explodierte die erste Ariane 5 nach 40 Sekunden.

Solche Teststarts haben eine hohe Fehlerquote.

"Statistisch gesehen besteht eine 47-prozentige Chance, dass der erste Flug nicht gelingt oder nicht genau wie geplant abläuft", sagte Josef Aschbacher, Generaldirektor der ESA, im Mai.

Warum die Verzögerung?

Ursprünglich war der Start für 2020 geplant, doch technische Probleme verzögerten den Start, und die COVID-19-Pandemie sowie der Krieg in der Ukraine erschwerten die Angelegenheit zusätzlich, da Europa Raumfahrtbeziehungen zu Russland unterhält.

Was geschah mit der Ariane 5 und was ist der Unterschied zur Ariane 6?

Die Ariane 5 ging im Juli 2023 in den Ruhestand, nachdem sie 27 Jahre lang ein Arbeitstier war. Sie führte die ersten ESA-Missionen zu einem Kometen (Rosetta), zum Merkur und zum Jupiter durch.

An ihre Stelle soll die Ariane 6 treten, die deutlich billiger sein soll als ihre Vorgängerin. Sie wurde jedoch kritisiert, weil sie ein Verbrauchsmaterial ist, im Gegensatz zu SpaceX, das ein wiederverwendbares Trägersystem hat, um die Kosten zu senken und nachhaltiger zu sein.

"Jede Rakete, die nicht oder größtenteils nicht wiederverwendet wird, wird nicht überleben", sagte Elon Musk im Mai auf der Viva Tech-Konferenz in Paris und erklärte, dass dies für ein Unternehmen nicht kosteneffizient sei.

Die Ariane-6-Rakete wird in zwei Hauptversionen hergestellt werden. Die mittelschwere Ariane 62 ist die erste Version. Sie kann 10,3 Tonnen Fracht in die niedrige Erdumlaufbahn und 4,5 Tonnen in den Erdtransit befördern. Sie wird 75 Millionen Euro kosten.

Die zweite Version ist die Ariane 64, die 870 Tonnen wiegt und 21,6 Tonnen in eine niedrige Erdumlaufbahn und 4,5 Tonnen in den Erdtransit bringen kann. Sie kostet 115 Millionen Euro und ist damit wesentlich teurer als der Start der Falcon 9 von SpaceX, der 67 Millionen Dollar (fast 62 Millionen Euro) kostet.

Was wird ins All geschossen?

Am Dienstag startet die Ariane 62 mit neun CubeSats (Kleinsatelliten), die von europäischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bereitgestellt werden.

Made in Europe

Bis zu dreizehn europäische Länder, allen voran Frankreich, haben an der Entwicklung der Ariane 6 mitgewirkt.

Italienische Luft- und Raumfahrtunternehmen haben die Antriebssysteme geliefert. Das belgische Büro für Wissenschaftspolitik, BELSPO, und belgische Unternehmen haben ihr Fachwissen in Bereichen wie Telekommunikation und Satellitentechnik eingebracht.

Spanische Unternehmen waren an Strukturkomponenten und Bodenausrüstungen beteiligt.

WERBUNG

Schweizer Unternehmen haben Feinmechanik und Komponenten zum Ariane-6-Programm beigesteuert, insbesondere in Bereichen wie Lenk- und Navigationssysteme.

Niederländische Unternehmen haben ihr Fachwissen in Bereichen wie der Avionik und der Nutzlastintegration für Ariane-6-Missionen zur Verfügung gestellt.

Könnte die Ariane 6 auch Raumflüge mit Besatzung durchführen?

Obwohl dies nicht das derzeitige Ziel der Ariane 6 ist, sagte Toni Tolker-Nielsen, ESA-Direktor für Raumtransport, in einem Interview, dass dies möglich wäre.

"Die Ariane 6 kann mit einigen Modifikationen eine bemannte Trägerrakete sein. Wir können aber auch in ein Sicherheitssystem für die Kapsel investieren, um die Sicherheit der Besatzung im Falle eines Startfehlers zu gewährleisten", erklärte er gegenüber SpaceNews.

"Wir haben einen Vertrag, um im nächsten Jahr den besten Kompromiss zwischen diesen beiden Optionen zu finden. Die Entscheidung, diese Optionen weiterzuverfolgen, liegt dann bei den ESA-Mitgliedstaaten", fügte er hinzu.