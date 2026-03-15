Mit der Teilnahme eines griechischen Wissenschaftlers am Astronauten-Trainingsprogramm der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wird ein historischer Schritt für Griechenland im Raumfahrtsektor vollzogen, der den Weg für eine künftige griechische Beteiligung an einer Weltraummission ebnet.

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Dr. Adrianos Golemis überschritt die Schwelle des Europäischen Astronautenzentrums in Köln nach einem sehr anspruchsvollen Auswahlverfahren, in dem er sich unter mehr als 22.000 Bewerbern durchsetzte. Es ist ein Meilenstein nicht nur für ihn, sondern auch für die griechische Wissenschaft, weil damit zum ersten Mal ein Grieche an einer Weltraummission teilnehmen kann.

In einem Gespräch mit Euronews bezeichnete der Minister für digitale Verwaltung, Dimitris Papastergiou, diese Entwicklung als besonders wichtig für das Land und betonte, dass Griechenland in den letzten Jahren versucht habe, eine aktive Rolle im Raumfahrtsektor zu spielen. Die Teilnahme eines Griechen an einem Ausbildungsprogramm für Astronauten sei ein Schritt, der die neue Generation inspirieren und zeigen könne, dass junge Wissenschaftler sehr hohe Ziele erreichen können, wenn sie ein Ziel haben und beharrlich sind.

Er wies darauf hin, dass Griechenland mit der Entwicklung von Mikro- und Nanosatelliten bereits begonnen habe, im Weltraum präsent zu sein, und dass in den kommenden Monaten fast die gesamte Flotte fertig gestellt werden soll. "Vor einigen Jahren schien die Position Griechenlands im Weltraum noch ein weit entferntes Szenario zu sein", sagte er und fügte hinzu, dass das Land nun systematisch in Know-how und Infrastrukturen in diesem Sektor investiert.

Papastergiou zufolge geht es bei diesen Investitionen nicht nur um den wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch um praktische Anwendungen, die sich unmittelbar auf das tägliche Leben der Bürger auswirken. Satellitendaten, so Papastergiou, werden bereits für genauere Wettervorhersagen, die Bewältigung von Naturkatastrophen und Bränden sowie für Fragen des Katastrophenschutzes genutzt.

Gleichzeitig können Weltraumanwendungen dazu beitragen, die landwirtschaftliche Produktion zu unterstützen, Agrarsubventionen zu kontrollieren und die Umwelt und das Wasser zu schützen. Darüber hinaus spielen sie eine wichtige Rolle in Bereichen wie Telekommunikation, Cybersicherheit und Verteidigung, wo die Nutzung von Satellitendaten und neuen Technologien heute als entscheidend für das Funktionieren moderner Staaten angesehen wird.

Der Minister betonte, dass das Ziel der nationalen Strategie darin bestehe, ein Ökosystem von Weltraumanwendungen zu entwickeln , das die Wirtschaft und die Innovation ankurbelt und gleichzeitig wertvolle Instrumente für die öffentliche Entscheidungsfindung bereitstellt.