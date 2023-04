Der Frühling lässt Europa in allen Farben erstrahlen: Die Sonne erhellt düstere Städte wieder und duftende Blumen erwecken frostige Felder wieder zum Leben.

Die Keukenhof-Gärten in den Niederlanden sind für ihr alljährliches Tulpenfestival im Frühling bekannt, ebenso wie die französische Provence für ihr lila Lavendelwunder im Sommer.

Doch beliebte Reiseziele wie diese sind oft von Tourist:innen überlaufen, die alle nach dem perfekten Instagram-Schnappschuss suchen.

Warum also nicht einige der weniger bekannten Orte in Europa aufsuchen, an denen der Frühling blüht? Von natürlichen Wildblumen bis hin zu gepflegten Gärten - hier sind einige der besten Orte, um Blumen in Europa zu sehen, ohne die Menschenmassen.

In einem märchenhaften englischen Schloss in einem Meer von Tulpen versinken

Bis Anfang Mai ist Arundel Castle in West Sussex, Südengland, von einem Meer aus roten und gelben Tulpen umgeben.

Die alljährliche Schau findet vor den Zinnen des Schlosses aus dem 11. Jahrhundert statt und umfasst 100.000 Tulpen in 120 Sorten.

Erleben Sie einen Regenbogen von Wildblumen in Italiens Umbrien

Die mittelitalienische Region Umbrien wird von Tourist:innen, die es in die Toskana zieht, oft übersehen, aber sie beherbergt im Frühjahr eines der spektakulärsten Wildblumenspektakel in ganz Europa.

Das im Herzen der Sibillini-Berge gelegene Dorf Castelluccio erstrahlt zwischen Mitte Mai und Mitte Juli in voller Pracht.

Bei dem Regenbogenspektakel, das als Fiorita, also Blüte von Castelluccio di Norcia bekannt ist, sind die Ebenen mit gelbem Raps, rotem Mohn und blauen Kornblumen übersät. Narzissen, Veilchen, Butterblumen und vieles mehr tragen ebenfalls zu diesem farbenfrohen Schauspiel bei.

Schlürfen Sie spanischen Apfelwein inmitten von Apfelblüten in Asturien

Besuchen Sie Asturien in Spanien Ende April und Anfang Mai, um inmitten blühender Apfelbäume traditionellen Apfelwein zu probieren.

Das Apfelweinviertel Nordspaniens liegt vor allem in den Städten Nava und Villaviciosa, wo man durch Obstplantagen schlendern kann und dabei die zarten rosa und weißen Blüten fotografiert.

Erkunden Sie eine Blumeninsel im Bodensee

Die Insel Mainau ist ein botanischer Garten im Bodensee im Südwesten Deutschlands. Die ganzjährig geöffneten Gärten beherbergen ein barockes Schmetterlingshaus und bieten Blüten für jede Jahreszeit.

Besuchen Sie den Garten im Frühling, wenn neben Hunderten von Tulpen, Rhododendren, duftenden Rosen und farbenfrohen Dahlien auch eine jährliche Orchideenausstellung stattfindet.

Erleben Sie, wie die Krokusse in der polnischen Tatra zum Leben erwachen

Zakopane ist ein bequemer Tagesausflug von Krakau entfernt und bietet eine atemberaubende Flucht in die Natur. Inmitten des Tatragebirges gelegen, sind die Wanderwege der Stadt im Frühling von lila Krokussen gesäumt, die von schneebedeckten Gipfeln eingerahmt werden.

Wann die Blumen blühen, hängt vom Wetter ab und kann jederzeit zwischen März und April sein. Achten Sie auf die Wettervorhersage, wenn Sie einen Besuch planen, um das Beste dieser Naturschönheit zu erleben.

Auf der Jagd nach spät blühenden Lupinen in Island

Island ist vielleicht nicht der erste Ort, an den man denkt, wenn man auf der Suche nach Blumen ist. Aber die Lupinenfelder des Landes blühen im Juni und Juli, so dass Sie etwas mehr Zeit haben, um die wärmeren Monate zu begrüßen.

Die lilafarbenen Felder sind im ganzen Land zu finden, aber die malerischsten Aussichten bieten der Wasserfall Skogafoss und das Dorf Vik.