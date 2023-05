Von euronews

Bodrum in der Türkei ist bekannt für sein luxuriöses Tourismusangebot und ein Top-Reiseziel für alle, die Urlaub machen wollen wie die Stars.

Kate Moss, Beyoncé, Yves Saint Laurent, Mick Jagger und Mark Zuckerberg, ganz zu schweigen von Harry und Meghan... bei solchen Fans ist es kein Wunder, dass man Bodrum das St. Tropez der Türkei nennt.

Die Halbinsel, gelegen im Südwesten der Ägäis in der Provinz Muğla, wurde in den 1970er Jahren zu einer wichtigen Station für den internationalen Jetset. Seit 3.000 Jahren legen Schiffe im Hafen von Bodrum an, und heute bringen Kreuzfahrtschiffe jedes Jahr Millionen von Besuchern an die Küste, ebenso wie diejenigen, die mit einer Yacht oder einem Privatjet anreisen - alle auf der Suche nach einem Stück Luxusleben. Und wo finden man so etwas?

Genießen Sie die Aussicht

Der Hafen ist ein guter Ausgangspunkt, um unter Eukalyptusbäumen sitzend das Treiben zu beobachten. Im Yachthafen von Bodrum finden regelmäßig Live-Musikveranstaltungen statt, und beim jährlichen Bodrum Cup können Sie 80 der elegantesten Yachten der Türkei bei einer fünftägigen Regatta beobachten. Sie können auch traditionelle türkische Gulets sehen, 80-Fuß-Segelboote, die in Bodrum gebaut und traditionell zum Fischen und Schwammtauchen verwendet werden - und Sie können sie auch mieten, selbst wenn Sie nicht über einen "prominenten" Kontostand verfügen.

Gulets, die traditionellen und beliebten Segelschiffe in der Türkei, in der Ägäis in der Nähe von Bodrum während des Bodrum Cups AP Photo/Burhan Ozbilici

Die als "Blaue Reisen" bekannten Tagesausflüge bieten Touren durch die kristallklaren Gewässer der Ägäis und ihre schönsten, abgelegenen Buchten und Strände, darunter Iassos, Bağla, Adaboğazı, Bitez, Kızıl und die Insel Karaada. Das Mittagessen wird an Bord serviert und einige bieten sogar Yoga an Deck und ganzheitliche Behandlungen an.

Sich stilvoll satt sehen

Rechtzeitig zum Abendessen sind Sie wieder in Bodrum, und das Brava, das Open-Air Restaurant des eleganten, minimalistischen Edition Hotels, ist ein Favorit unter den Promis. Der Gründer des Studio 54, Ian Schrager, eröffnete den Bodrum-Ableger seiner Hotelkette 2018 und engagierte den peruanischen Starkoch Diego Muñoz, um das Restaurant zu leiten und lateinamerikanische Aromen auf den türkischen Tisch zu bringen.

Nach dem Essen geht es in die Bar, um unter der riesigen rosa Discokugel zu tanzen. Wenn Sie türkische Küche genießen möchten, ohne auf Luxus verzichten zu müssen, sollten Sie das Maçakizi besuchen, das seit 1975 ein fester Bestandteil der Szene von Bodrum ist und sich seine Bohème-Atmosphäre bewahrt hat.

Es heißt, Kate Moss sei einst vorzeitig aus dem örtlichen Entgiftungszentrum LifeCo ausgecheckt und direkt hierher gegangen. Angesichts der Tatsache, dass Alkohol, Koffein, Zucker, Fleisch und Milchprodukte im LifeCo verboten sind und stattdessen eine siebentägige Saftkur durchgeführt wird, können wir es ihr nicht ganz verdenken.

Aber wenn Sie Lust haben, mit den Stars zu entgiften, dann ist LifeCo an der Nordküste der Halbinsel Bodrum der richtige Ort dafür, denn das Unternehmen betreibt auch Bodrums erstes veganes Hotel.

Bodrum ist voll von Spas und Orten zum Entspannen und Erholen Go Türkiye

Körper und Seele Gutes tun

Wenn Sie lieber verwöhnt als gereinigt werden möchten, gibt es in Bodrum eine Fülle von Spas, und eines der opulentesten befindet sich im Mandarin Oriental, das über Open-Air-Massagekabinen verfügt, in denen Sie sich mit Blick auf die Ägäis und die Olivenhaine Behandlungen gönnen können, die gegen alles helfen, von Jetlag bis hin zu zu viel Bildschirmzeit.

Das Hotel-Spa verfügt auch über ein eigenes traditionelles Hamam, aber für ein wirklich authentisches - und erschwinglicheres - Erlebnis sollten Sie das älteste Hamam von Bodrum aufsuchen: das Tarihi Bardakci Hamam, das es seit 1749 gibt.

Es bietet "Peeling, Schaummassage, Ölmassage, Seife, Shampoo, Handtuch" und dazu ein Stück türkische Kultur: Die therapeutischen Reinigungsrituale und Hydrotherapie-Methoden des Hamams gehen auf die römische Antike zurück und sollen Stress abbauen, die Durchblutung verbessern und Giftstoffe ausleiten.

Tanzen oder Shoppen bis zum Umfallen

Eine wohltuende Entgiftung am Morgen könnte sich als nützlich erweisen, denn Bodrum ist berühmt für sein Nachtleben. Die treffend benannte Bodrum Bar Street ist eine kilometerlange Reihe extravaganter Clubs und Bars, in denen bis zum Sonnenaufgang traditioneller Raki - mit 90 % Alkoholgehalt - seien Sie gewarnt - ausgeschenkt wird.

Der Bodrum Marina Yacht Club verfügt über vier verschiedene Bars und bietet jeden Abend Live-Musik mit Blick auf die Burg von Bodrum aus dem 15. Jahrhundert - auf deren Mauern Naomi Campbell einst eine Geburtstagsbotschaft für Madonna plazierte, die in der Stadt eine Party feierte.

Aber was schenkt man einem Material Girl zum Geburtstag? In Bodrum ein Paar der weltberühmten handgefertigten Ledersandalen, Textilien oder die lokale Spezialität, Mandarinenmarmelade.

Auf der Halbinsel gibt es zahlreiche Märkte, auf denen Sie einkaufen können, aber in den Yachthäfen finden Sie das Paradies für die "gehobene" Shopperin.

Im Yalikavak Yachthafen legen die Megayachten an, und so habe sich hier die großen Marken - darunter Prada, Dior und Balmain - niedergelassen. Aber Sie finden hier auch lokale Kunsthändler, hochwertige traditionelle Naturprodukte und Textilien sowie türkische Designer wie Aybüke Baran, Ipekyol und Misela.