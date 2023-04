Istanbul sprüht vor Kultur, Kunst und Vergnügen

Aufgrund des verheerenden Erdbebens im Südosten des Landes durchläuft die Türkei eine schwierige Phase. Die Einnahmen aus dem Tourismussektor sind wichtig, und die meisten touristischen Stätten des Landes, wie Istanbul, sind nicht von der Naturkatastrophe betroffen. Besucher aus aller Welt sind dort weiterhin willkommen, auch um den Wiederaufbau der betroffenen Regionen zu unterstützen.

Istanbul, ein Tor zwischen Asien und Europa, ist eine farbenfrohe Stadt, die Kunst-, Musik- und Kulturliebhabern eine Fülle von Möglichkeiten bietet. In der ganzen Welt berühmt für sein reiches historisches Erbe, findet man dort Antike und Moderne nebeneinander. Und es gibt keinen besseren Ort, um Istanbuls reiches Erbe zu erleben, als die Hagia Sophia, Ausdruck des religiösen Glaubens und eines der großen architektonischen Weltwunder.

Im sechsten Jahrhundert unter der Leitung des byzantinischen Kaisers Justinian I. als Kathedrale erbaut und früher als Kirche der Heiligen Weisheit bezeichnet, ist dieses Bauwerk ein hervorragendes Beispiel für byzantinische Kunst. Später wurde sie in eine islamische Moschee umgewandelt, bis 1935, dann in ein Museum und seit 2020 ist sie wieder eine Moschee.

Im Inneren können Sie die massive Kuppel, goldene Mosaike und 140 monolithischen Marmorsäulen bewundern, die aus Ägypten, Ephesus und anderen Orten der Welt importiert wurden.

Für die Millionen Touristen, die Istanbul jedes Jahr besuchen, gehört sie zu den obligatorischen Sehenswürdigkeiten, wie uns Florencia Lehmann, die aus Buenos Aires kommt, erklärt: "Wir machen eine Reise in den Nahen Osten und haben in Istanbul Halt gemacht, um die Hagia Sophia zu besichtigen, die wirklich großartig ist."

"Die Hagia Sophia ist ein Wahrzeichen und in der ganzen Welt berühmt, und man sagt uns, dass die Architektur wirklich einmalig ist", bestätigt Jessica Gounden, eine Touristin aus Südafrika. "Und man ist nicht enttäuscht. Die feinen Details, die Reliefs, die Säulen, es ist einfach großartig."

Die Archäologischen Museen von Istanbul

Nur wenige hundert Meter entfernt befindet sich einer der wichtigsten historischen Gebäudekomplexe der Stadt: die Archäologischen Museen. Aufgeteilt in drei Hauptgalerien, gibt es dort über 500.000 Exponate, die fast alle Epochen, Kulturen und Zivilisationen der Weltgeschichte repräsentieren.

In der archäologischen Abteilung finden sich zahlreiche Artefakte aus der hellenistischen Periode und dem alten Rom. Und es gibt etwas, das man nicht verpassen darf: den berühmten Alexandersarkophag. "Der Sarkophag heißt Alexandersarkophag wegen der Reliefs von Alexander dem Großen, die wir links sehen können. Ich glaube, wir stehen hier vor dem bedeutendsten und kunstvollsten Sarkophag der Welt", sagt Rahmi Asal, Direktor der Museen.

Der Alexandersarkophag in Istanbul euronews

Sarkophage, Skulpturen, Mumien, Tontafeln, alles an einem Ort. Und einige von ihnen sind wichtige Wendepunkte in der Geschichte der Menschheit. Wenn Sie ein hoffnungsloser Romantiker sind, sollten Sie sich das älteste bekannte Liebesgedicht der Welt nicht entgehen lassen, das zur Zeit der Sumerer als Teil der heiligen Fruchtbarkeitsriten verfasst wurde. "Diese Tafel wurde in Nippur im frühen dritten Jahrtausend v. Chr., etwa 2030, gefunden", sagt Asal. "Sie enthält schmeichelhafte Worte über König Shu-sin, die seine Geliebte zu ihm sagte".

Brücke zwischen Ost und West

Istanbul ist auch ein kulturelles Zentrum, das eine Brücke zwischen Ost und West, zwischen Alt und Neu schlägt. Und es gibt einen Ort, der mehr als andere Kulturliebhaber unter einem Dach zusammenführt.

Das Atatürk-Kulturzentrum (oder Atatürk Kültür Merkezi, AKM) am berühmten Taksim-Platz ist ein Klassiker des kulturellen Lebens der 1960er-Jahre, der in den 1970er-Jahren durch einen Brand zerstört wurde. Doch wie ein Phönix stieg es 2021 wieder aus der Asche auf.

Remzi Buharalı ist der künstlerische Leiter des Zentrums, in dem täglich alle Arten von Kunstaufführungen stattfinden: "In einer Megastadt wie Istanbul kann man in diesem Zentrum all die unglaublichen Aufführungen, Darbietungen und Konzerte sehen, die man weltweit sehen kann".

Mit seinem Opernhaus, dem Theater, der Kunstgalerie, den Mehrzweckhallen und den Einrichtungen bietet dieser Ort jedem die Möglichkeit, aus der Routine auszubrechen. Für den künstlerischen Leiter ist das AKM für die Menschen, die in Istanbul leben, von grundlegender Bedeutung, um dem Alltag zu entfliehen. "In diesem Sinne ist das Atatürk-Kulturzentrum in Istanbul ein Ort, an dem Menschen, die vom Alltagsstress zermürbt sind, sich mit Kultur und Kunst entspannen, der Hektik des Lebens entfliehen und ihren Geist mit Kunst wiederbeleben können."