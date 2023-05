Istanbul - Stadt unter (Michelin)-Sternen

In dieser Explore-Folge erkunden wir die bunte sowohl traditionelle als auch innovative Küche der größten türkischen Stadt. Kommen Sie mit auf eine Gourmet-Reise, die Ihnen das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt!

Istanbul, die größte Stadt der Türkei, ist in der ganzen Welt für ihre Geschichte und Kultur bekannt. Aber de quirlige Metropole ist auch ein Paradies für Feinschmecker. Tradition und klassische Gerichte gehen in der türkischen Küche Hand in Hand mit Innovation und Kreativität.

Es gibt keinen besseren Ort, um diese kulinarische Reise zu beginnen, als den berühmten Kadıköy-Markt, der auf der asiatischen Seite Istanbuls liegt. Man wird von Farben und Gerüche überwältigt an den Ständen, Geschäften, Bars und Restaurants des Marktes.

Dort findet man familiengeführte Lebensmittelläden, historische Gurkenläden, Gewürz- und Fischstände. Man kann die in der ganzen Stadt bekannten Süßigkeiten wie Baklava, Lokum und vieles mehr probieren.

Der Kadıköy-Markt spiegelt perfekt die Richtung wider, in die sich Istanbul entwickelt: hin zu einem Paradies für Feinschmecker. Mit einer Besonderheit, wie uns Sevtap Baş Şengil, stellvertretende Leiterin der Gastronomie von TÜRSAB, erklärt: "Diese Stadt ist eine der ältesten Städte der Welt. Wir haben das große Glück, dass es hier in Istanbul das byzantinische und griechische Erbe gibt. Und wir haben ein anatolisches und türkisches Erbe. Es gibt Minderheiten. All das kommt zusammen und macht unsere einzigartige osmanische Küche aus."

Es ist wirklich schwer, sich zu entscheiden, was man probieren soll. Man würde gern mit vollen Taschen nach Hause gehen! Wie es die Einheimischen machen. "Die Leute kommen hierher, um Fisch, Gemüse und Gewürze zu kaufen", sagt Sevtap Baş Şengil, "ich zeige Ihnen auch ein paar Frühstücksprodukte. Diese Oliven kommen aus der ganzen Türkei. Es ist eine türkische Tradition, Oliven zum Frühstück zu essen."

Das "traditionelle" türkische Frühstück

Das Frühstück oder kahvaltı - was wörtlich übersetzt "vor dem Kaffee" bedeutet - ist die wichtigste Mahlzeit für die Türken, und zwar in den Geschmacksrichtungen süß, scharf und salzig. Das Konzept besteht aus kleinen Gerichten mit verschiedenen Produkten und Geschmäckern, die auf dem gesamten Tisch verteilt werden.

Cemil Topal, Inhaber der MAA Lounge, erklärt, dass das Frühstück in der Türkei mittlerweile ein richtiges Ritual ist: "Heutzutage geht es beim türkischen Frühstück nicht nur ums Essen, sondern es ist auch sehr bunt und harmonisch, wie man hier sehen kann. Man könnte sagen, dass es ein Ritual ist, das Freunde und Familien zusammenbringt, stundenlang dauert und in einer feierlichen Stimmung stattfindet."

Je nach Region gibt es unterschiedliche Traditionen, aber einige Dinge sind ein "Muss", wie Oliven, Käse, Gemüse der Saison, Eier, schwarzer Tee und Gebäck. Und wenn man mit dem Essen fertig ist, kann man endlich einen starken türkischen Kaffee trinken, um die Verdauung zu fördern.

Eine Stadt unter (Michelin-)Sternen

Die kulinarische Szene Istanbuls bietet dank ihrer Vielfalt und Traditionen sowie der Offenheit der lokalen kulinarischen Landschaft ein einzigartiges Erlebnis für internationale Feinschmecker. In Istanbul gibt es fünf Restaurants mit mindestens einem Michelin-Stern, der prestigeträchtigen Auszeichnung in der kulinarischen Welt. Darunter auch das "Nicole". Küchenchef Serkan Aksoy krempelt traditionelle Rezepte um und verwendet dabei internationale Techniken. Kreativität wird mit Respekt und Sinn für das Wesentliche eingesetzt.

"Einige der Produkte, das Grün und die Blumen, die wir für den letzten Schliff verwenden, stammen aus unserem Garten. Ich gehe mit meinem Team, mit Freunden aus meinem Team, Pilze sammeln. Ich pflücke Kräuter, um sie zu servieren. Da ich in einem Dorf geboren und aufgewachsen bin, sind mir diese Produkte vertraut", erzählt der Chefkoch von "Nicole".

Die türkische Küche hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt und tut es immer noch. Aber in welche Richtung geht die Entwicklung? "Es gibt viele junge Köche, die sehr talentiert sind und sich in Bezug auf Innovation und Qualität weiterentwickeln wollen. Die Zahl der mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants wird auf jeden Fall zunehmen, vor allem, wenn der Gourmet-Führer mehr Orte aufnimmt. Die Konkurrenz wir zunehmen", sagt Aksoy.