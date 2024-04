Von Rebecca Ann Hughes

Wer von einer Auszeit vom Arbeitsstress träumt, denkt vielleicht an eine erholsame Urlaubswoche oder ein langes Wochenende.

Manche Menschen entscheiden sich jedoch für etwas Ambitionierteres.

Diese ausgedehnten Pausen, auch Mini-Sabbaticals, Gap Years oder Gap Months genannt, reichen von der Kündigung des Arbeitsplatzes über Urlaub bis hin zur Telearbeit von einem anderen Ort aus.

Das Konzept ist nicht ganz neu, aber die Umwälzungen im Arbeitsleben durch die Pandemie haben dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen fragen, ob sie wirklich so arbeiten wollen wie bisher.

Warum nehmen Arbeitnehmer Mini-Sabbaticals?

Barry Kluczyk, ein PR-Fachmann, der in einem Vorort von Detroit lebt, wollte schon lange mehr Zeit in Seattle verbringen.

Aber erst als COVID ihn dazu zwang, vollständig von zu Hause zu arbeiten, fühlte er sich in der Lage, zusammen mit seiner Frau und seiner Tochter einen Monat dort zu verbringen.

"Ich wünschte, wir hätten das schon früher tun können", sagt er.

Den Kluczyks gefiel es so gut, dass sie 2022 für ein weiteres Mini-Sabbatical nach Portland, Maine, gingen.

Laut Kira Schrabram, Assistenzprofessorin für Management und Organisation an der University of Washington, bieten immer mehr Unternehmen Pausen als kostengünstige Möglichkeit an, der Erschöpfung ihrer Mitarbeiter entgegenzuwirken.

Sie gehört zu den Leitern des Sabbatical Project, das durch die Förderung längerer Auszeiten eine "menschlichere Beziehung zur Arbeit" schaffen will.

"Die Unternehmen beginnen zu erkennen, dass Burnout ein Problem ist", sagt sie.

Die Amerikaner haben eine ganz andere Einstellung zur Auszeit als die Europäer, die eher Wert auf Urlaub und Erholung legen, sagt Schrabram, die Deutsche ist.

Einstellung gegenüber langen Reisen ändern

Roshida Dowe nutzte die Zeit, die sie plötzlich hatte, als sie entlassen wurde. Sie wollte eine Pause einlegen, bevor sie sich nach einer neuen Stelle umsah, und war überrascht, wie viele Leute sie fragten, wie sie sich eine Auszeit nehmen und reisen könne.

So enstand die Idee, sich als Coach für berufliche Auszeiten zu versuchen.

Zusammen mit Stephanie Perry, einer Expertin, die schwarze Frauen dabei unterstützt, ihre Karriere zu unterbrechen oder ins Ausland zu gehen, gründete Dowe den ExodUS Summit, eine virtuelle Konferenz und Gemeinschaft für schwarze Frauen, die "daran interessiert sind, ihren Plan für örtliche, finanzielle und/oder zeitliche Freiheit zu entwickeln".

Frauen brauchen eine "Erlaubnis" für eine Auszeit Gabrielle Henderson

Sie ziehen Experten hinzu, um praktische Fragen im Zusammenhang mit längeren Reisen zu erörtern, wie Finanzen, Sicherheit und Gesundheitsversorgung, aber auch philosophische Themen wie den Wert der Ruhe und die Überwindung von Generationentraumata.

"Wenn ich Frauen berate, die ein Sabbatjahr nehmen wollen, wollen sie vor allem eine Erlaubnis", sagt Dowe, die im Zuge ihrer Neuerfindung nach Mexiko-Stadt gezogen ist.

Sie sagt, es sei wichtig, Frauen zu zeigen, wie man eine längere Auszeit nehmen kann, denn "viele von uns sind nicht offen für Möglichkeiten, die uns vorher nicht gezeigt wurden".

Perry hat diese Erfahrung selbst gemacht, als sie 2014 nach Brasilien reiste und in ihrem Hostel Menschen traf, die nicht nur Tage, sondern Monate unterwegs waren.

"Ich war mir sicher, dass die Menschen, die Langzeitreisen machen, alle Kinder des Treuhandfonds sind", sagt Perry. Sie recherchierte über Billigreisen und fand Menschen, die mit 40 Dollar (37 Euro) pro Tag auskamen.

Ein Gap Year für Erwachsene mit kleinem Budget

Die Kosten sind ein häufiges Hindernis für Menschen, die ein Gap Year in Erwägung ziehen, aber es gibt kreative Wege, dieses Problem zu umgehen, sagt Perry.

"Housesitting ist der Grund, warum ich wenig arbeiten und viel reisen kann", sagt sie. Sie bietet einen Online-Kurs für Reisende an, die als Housesitter arbeiten möchten.

Alternativ vermitteln Websites wie HomeExchange, Homelink und Holiday Swap Menschen, die ihre Wohnungen tauschen möchten.

Ashley Graham nahm sich eine Auszeit von ihrer Arbeit bei einer gemeinnützigen Organisation in Washington, D.C., und plante einen Roadtrip durch den Süden. Unterwegs besuchte sie Freunde, die ihr eine kostenlose Unterkunft anbieten konnten.

"Es war eine großartige Möglichkeit, mit meinem früheren Leben in Kontakt zu kommen", sagt Graham, die später nach New Orleans zog, weil sie sich in die Stadt während ihres Sabbaticals verliebte.

Wenn das Mini-Sabbatical zum Lebensstil wird

Eric Rewitzer und Annie Galvin betrauten zwei Mitarbeiter mit dem Alltag ihrer Kunstgalerie in San Francisco, um den Sommer in Frankreich und Irland zu verbringen.

"Es war beängstigend", sagt Rewitzer, der sich selbst als Workaholic und Kontrollfreak bezeichnet. "Es war eine große Vertrauensübung."

Zurück in San Francisco sah Rewitzer seine Heimatstadt mit anderen Augen. Er hatte das Gefühl, dass sein Leben aus dem Gleichgewicht geraten war: zu viel Arbeit und zu wenig Zeit in der Natur.

Dieser Perspektivwechsel veranlasste das Paar, ein Wochenendhaus in den Bergen der Sierra Nevada zu kaufen.

Als sie ihre Galerie während der Pandemie schließen mussten, wurde es zu ihrem Vollzeitwohnsitz. Jetzt überlegen sie, sich wieder ein Atelier in San Francisco zuzulegen.

"Es geht immer wieder darum, dass man bereit ist, Risiken einzugehen", sagt Rewitzer.

Für Gregory Du Bois war eine Unterbrechung seines Studiums, um als Skilehrer in Vail, Colorado, zu arbeiten, der Auslöser dafür, dass er während seiner gesamten IT-Karriere immer wieder kleine Auszeiten nahm.

Jedes Mal, wenn er eine neue Stelle antrat, handelte er eine längere Auszeit aus und erklärte seinen Managern, dass er Pausen zum Auftanken benötige, um sein Bestes zu geben.

"Es ist so eine Art zu leben, dass ich es fast nicht mehr als Sabbatical betrachte", sagt Du Bois, der sich inzwischen aus der Technik zurückgezogen hat und als Life Coach in Sedona, Arizona, arbeitet. "Für mich ist es eine spirituelle Regeneration."