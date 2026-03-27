Country-Musik trifft bei internationalen Reisenden weiterhin einen Nerv. Millionen Menschen besuchen ikonische Ziele und pilgern zu Konzerten oder Festivals rund um den Globus.

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Von den Neonlichtern und Live-Shows des „Honky Tonk Highway“ am Lower Broadway in Nashville, Tennessee, bis zu neuen Country-Szenen in Europa: Das uramerikanische Genre hat sich zu einem weltweiten Motor für den Tourismus entwickelt.

Große Festivals wie das viertägige CMA Fest im Juni in Nashville oder C2C: Country to Country in Städten wie London, Glasgow und Berlin ziehen nach wie vor internationales Publikum an.

Zugleich ist Country-Musik immer stärker in die Popkultur hineingewachsen. Dadurch hat sie noch mehr Fans gewonnen.

Prominentes Beispiel ist Taylor Swift

Tatsächlich war „Tay-Tay“ auf Tour so erfolgreich, dass „Swiftonomics“ weltweit zum Trendbegriff wurde – nicht nur im Entertainment, sondern auch in der Wirtschaft.

Die Eras-Tour hält den Guinness-Weltrekord für die umsatzstärkste Musik-Tournee aller Zeiten. Zwischen März 2023 und Dezember 2024 spielte Swift 149 Shows in 51 Stadien, 19 Ländern und auf fünf Kontinenten. Es wurden mehr als zehn Millionen Tickets verkauft, der Umsatz lag bei rund 2,07 Milliarden US-Dollar.

Dolly Partons SongTeller Hotel eröffnet in Nashville Courtesy of Nashville Convention & Visitors Corp

Dollys SongTeller: Neues Hotel in der Music City

Dass Nashville als „Music City“ gilt, überrascht kaum. In der Hauptstadt von Tennessee besuchen Country-Fans Attraktionen wie die legendäre Grand Ole Opry oder das historische Ryman Auditorium, das viele als „Mother Church of Country Music“ bezeichnen. Wer tiefer in die Geschichte des Genres eintauchen möchte, geht in die Country Music Hall of Fame and Museum oder ins Legends of Country Music Museum.Es gibt unglaublich viel zu sehen und zu erleben in Nashville. Da ist es nur logisch, auch beim Übernachten in die Welt der Music City einzutauchen. In diesem Sommer kommt ein neues Hotel dazu, das genau diesen Ton trifft.

Im Juni 2026 eröffnet im Zentrum von Nashville Dolly Partons SongTeller Hotel. Es würdigt Leben und Vermächtnis eines der beliebtesten und einflussreichsten Stars der Country-Musik.

Jedes Zimmer erhält ein eigenes Thema – von Acoustic Suiten mit ihren Gitarren bis zur „Six Sisters Suite“, die ihrer Familie gewidmet ist. Gäste erleben Live-Auftritte in Locations wie „Parton’s Live“ und „Jolene’s“ und genießen dazu von der Südstaatenküche inspirierte Gerichte.

Zum Hotel gehört auch das Museum „Dolly’s Life of Many Colors“. Dort sind ikonische Bühnenkostüme und seltene Erinnerungsstücke aus ihrer Hit-Karriere zu sehen.

„Broadway hat sich zu einem Zentrum des Tourismus entwickelt. Das fühlte sich nach dem richtigen Moment an, um etwas Besonderes zu all dem wunderbaren Treiben in Nashville beizusteuern“, sagte sie im vergangenen Jahr bei der Ankündigung des Hotels.

„Ich habe immer davon geträumt, hier in der Music City etwas Eigenes zu schaffen, und ich bin sicher, dass wir die perfekte Ergänzung für die Stadt gefunden haben, die ich mein Zuhause nenne.“

„Nashville Nights“-Kreuzfahrt startet 2027

Nicht nur in der Music City selbst können Country-Fans das Flair von Nashville erleben.

Im kommenden Jahr bringt Cruise.co.uk gemeinsam mit Ambassador Cruise Line eine „Nashville Nights“-Kreuzfahrt nur für Erwachsene auf den Markt.

Ab 489 Pfund (565 Euro) pro Person geht es auf eine viertägige Kreuzfahrt ohne Flug. Das Schiff „Ambience“ von Ambassador mit Platz für rund 1 400 Gäste legt am 25. März 2027 im englischen Tilbury ab, steuert Zeebrugge (Brügge) und Amsterdam an und kehrt anschließend in den britischen Hafen zurück.

An Bord warten Country-Musik-Quiz, Themen-Dinner, Silent Discos und Fitnessangebote. Dazu kommen Line-Dance-Kurse und Open-Mic-Abende für angehende Singer-Songwriter.

Tribute-Shows zu Johnny Cash, Shania Twain, Lainey Wilson und Luke Combs stehen im Mittelpunkt des Unterhaltungsprogramms. Live-Bands wie The Charmed und Britt & The Backbeat begleiten die Shows. Der traditionelle Gala-Abend weicht einer „Denim & Diamonds“-Party – ganz im Country-Stil.