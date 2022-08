Hunderte von Menschen sind per Zug aus der Region Donezk in der Ostukraine gerettet worden. Die Behörden haben die Menschen in diesem Gebiet aufgefordert, den Teil des Landes zu verlassen. Immer wieder kommt es in der Region zu gewaltsamen Zusammenstößen mit russischen Truppen.

In den Außenbezirken von Kramatorsk, das häufig unter russischem Beschuss steht, haben Freiwillige eine Sammelstelle eingerichtet. Die Ukrainer*innen können dann zum nächstgelegenen Bahnhof, in Pokrowsk, rund 85 Kilometer südwestlich gelegen, gebracht werden.

Außerdem sollen Züge eingesetzt werden, die die Menschen nach Westen in die Stadt Dnipro bringen sollen.