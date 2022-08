Hoch über dem Boden - dieser Slackline-Sportler balancierte 625 Meter zwischen den zwei höchsten Gebäuden Rotterdams.

Jaan Roose hat schon oft an Orten geslacklined, an denen noch nie jemand geslacklined hat, und sein neuester Thriller in der Luft ist einer der verblüffendsten bisher. In "City Highline" bahnte sich Roose auf verlockende Weise seinen Weg über den belebtesten Fluss der Niederlande, um einen der steilsten und längsten urbanen Slackline-Walks zu bewältigen, die je versucht wurden.

Der 3-fache Weltmeister erklärte nach dem Stunt: "Angst war das Letzte, woran ich während des Spaziergangs dachte. Ich musste während des Spaziergangs an so viele Dinge denken, an die großen Boote, die unter mir hindurchfuhren, an den Verkehr auf der Erasmusbrücke, an Menschen, die schrien, kreischten und klatschten, sogar an Vögel, die um mich herumflogen, und an Drohnen".

Auf einer Slackline, die nur 2 cm breit ist und an einem bestimmten Abschnitt eine Steigung von etwa 24 % aufweist, wurden die Einwohner von Rotterdam Zeuge von etwas wirklich Spektakulärem.