Monsun-Regen hat in Myanmar zu Überschwemmungen geführt. In der Stadt Rangun (offiziell Yangon) bahnten sich Fahrzeuge und Pendler ihren Weg durch überflutete Straßen. Einige Einwohnerinnen und Einwohner hatten derart vielen Regen in der größten Stadt des Landes nicht erwartet.