Rätselraten um grausigen Tod: Mehr als 200 tote Delfine an Frankreichs Atlantikküste

An Frankreichs Atlantikküste sind in den vergangenen Tagen mehr als 200 tote Delfine an die Strände gespült worden. Allein auf der bei Feriengästen beliebten Ile der Ré - die über eine Insel von La Rochelle aus zu erreichen ist - sind mehr als 20 Tierkadaver gefunden worden.

Die toten Delfine wurden auch bei Hossegor und an anderen Stränden in der Region Charentes Maritimes entdeckt.

Menschen vor Ort, die die Tierkadaver einsammelten, berichteten, dass sie von einem "gewaltsamen Tod" der Delfine ausgehen.

Aktivisten und Aktivistinnen der Umweltschutzorganisation Sea Shepherd legten am Dienstag blutige Delfinkadaver vor das Europäische Parlament in Straßburg - in der Hoffnung, dass die EU Frankreich dazu zwingen würde, die nicht selektiven Fangtechniken einzustellen.

"Wir kommen vor das Europäische Parlament, weil der französische Staat nichts unternimmt, es gibt keine wirksamen Maßnahmen zum Schutz der Delfine. Die Europäische Kommission hat Frankreich aufgefordert, zu handeln, aber es wird nichts getan. Wir fordern, dass Europa kompromissloser ist", erklärte Frédéric Pizzol, Mitverantwortlicher für die Mission von Sea Shepherd Frankreich, gegenüber AFP.

Auf einem Plakat stand auf Englisch: "Tausende Delfine werden jedes Jahr in Frankreich getötet, damit ihr Fisch essen könnt".

Diese Tiere "wurden gestern an den Stränden der Vendée entdeckt und sind Opfer von nicht selektiven Fanggeräten", erklärte Pizzol, Seine NGO habe allein im Februar 19 Delfine beobachtet, die sich in den Netzen von Trawlern und Netzfischern verfangen hätten.

"Wenn sie sich in Fischernetzen verfangen, können sie nicht atmen, also ist es ein Tod mit großen Schmerzen", fuhr er fort und beschrieb Delfine, an denen "man Spuren von Netzen, Abschürfungen und Hämatome an den Lungen sieht, weil sie durch Ertrinken gestorben sind".

Etwa 400 Meeressäugetiere sind zwischen dem 1. Dezember und dem 15. Februar an der Atlantikküste gestrandet aufgefunden worden, so die Beobachtungsstelle Pelagis, die dies seit 1970 erfasst. Laut Sea Shepherd France werden jedes Jahr 6.000 bis 10.000 Delfine tot aufgefunden, nachdem sie sich in Netzen verfangen haben.