Kurden und Kurdinnen feiern Nouruz (oder Newroz)

In Akre im Irak haben Kurden und Kurdinnen das Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz - auch Newroz - gefeiert. Der Ort liegt im Norden des Landes in der autonomen kurdischen Region.

Viele Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt versammelten sich zum Picknick und tanzten in traditioneller Kleidung.

In diesem Jahr wurden rund 2.500 Fackeln auf einen Hügel getragen. "Im Jahr 1996 hatten wir nur 21 Fackeln angezündet. Jetzt haben wir die Zahl auf Tausende erhöht, nicht nur für Akre, sondern für alle Städte in der Region Kurdistan.", erklärte ein freiwilliger Helfer der kurdischen Internetplattform Rudaw.

In Akre ist es inzwischen Tradition, dass Besucher nach Einbruch der Dunkelheit mit Fackeln auf den Hügel der Stadt steigen und mit einem Feuerwerk für Feststimmung in der multikulturellen Stadt sorgen, in der Muslime, Christen und andere ethnische und religiöse Gruppen seit Jahrhunderten zusammenleben.

Die heutige Altstadt von Akre gilt als einer der schönsten Orte Kurdistans. Die Stadt wurde 580 v. Chr. gegründet.

Zusätzlich zu den Fackeln wurden von einem Expertenteam aus der Türkei Feuerwerkskörpern vorbereitet, um den Himmel über Akre 30 Minuten lang hell erstrahlen zu lassen.

"Zwischen den beiden Bergen - dem Kale und dem Alten Kale [im Stadtzentrum von Akre] - wird eine 50 Meter lange Fahne, die einem Wasserfall ähnelt, von der Spitze des Berges herabgelassen, während auf beiden Seiten der Fahne ein Feuerwerk gezündet wird", erklärte einer der Organisatoren.

Kurdinnen und Kurden aus der gesamten Region Kurdistan versammeln sich zum Frühlingsfest in der Stadt Akre.