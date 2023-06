Ukraine-Krieg: Russlands Kalibr-Marschflugkörper und Drohnen treffen Odessa

no comment

Russland hat in der Nacht auf Mittwoch von einem Kriegsschiff im Schwarzen Meer aus vier Marschflugkörper vom Typ Kalibr auf die ukrainische Hafenstadt Odessa abgefeuert. Nach Angaben der ukrainischen Streitkräfte kamen dabei mindestens sechs Zivilpersonen ums Leben. Bei einem Einschlag in ein Wohngebäude wurden drei Menschen getötet. Zudem kamen drei Personen beim Arbeiten in einer Lagerhalle um.