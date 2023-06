"Biparjoy" triff auf Indien und Pakistan: Angst vor Zyklon bleibt

Der Zyklon "Biparjoy" hat nach seinem Auftreffen auf die indische Küste für Chaos gesorgt. Strommasten wurden umgerissen und Bäume entwurzelt, doch die Befürchtung, dass der Sturm eine humanitäre Katastrophe auslösen könnte, bestätigte sich zunächst nicht. Weite Teile der Region waren jedoch ohne Strom, wie ein Sprecher der gujaratischen Regierung mitteilte.

Mehr als 180.000 Menschen im indischen Bundesstaat Gujarat und in der benachbarten pakistanischen Provinz Sindh flohen vor "Biparjoy", was aus dem Bengalischen übersetzt "Katastrophe" bedeutet, bevor er am Donnerstagabend die Küste erreichte. Im Benachbarten Pakistan waren es 82.000 Menschen.

Mit 125 Kilometern pro Stunde war der Sturm auf Land getroffen, und hatte sich über Nacht abgeschwächt. Meterologen erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Die pakistanische Ministerin für Klimawandel, Sherry Rehman, twitterte am Freitagmorgen, dass ihr Land von der vollen Wucht des Sturms "weitgehend verschont" geblieben sei.

Die Bewohner blieben jedoch in ihren Notunterkünften, da für einige Küstengebiete Pakistans am Freitag und Samstag mehr als 30 Zentimeter Niederschlag vorhergesagt wurden, mit Sturmfluten von bis zu 2,5 Metern.

Wirbelstürme - das Äquivalent zu Hurrikanen im Nordatlantik oder Taifunen im Nordwestpazifik - sind eine regelmäßige und tödliche Bedrohung an der Küste des nördlichen Indischen Ozeans, wo mehrere Millionen Menschen leben.

Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass die Stürme immer stärker werden, da sich die Welt im Zuge des Klimawandels erwärmt.