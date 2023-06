Inka-Erbe: Q'eswachaka-Seilbrücke wieder aufgebaut

Die Q'eswachaka-Brücke, die seit 2013 zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit gehört, ist ein monumentales Geflecht aus Seilen, die aus Q'oya - einer Pflanzenfaser, die aus einer in den Anden wachsenden Pflanze gewonnen wird - hergestellt werden.

Die Brücke wurde 2013 in die Repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. In der Schlucht des Apurimac-Flusses in der peruanischen Region Cusco wird ein sechs Jahrhunderte altes Werk wiedergeboren. In einer Höhe von 28 Metern flechten Männer Teile der letzten Inka-Seilbrücke der Welt.

Über Wochen bereiten vier Dörfer in der Provinz Canas in Cusco das Material für den Wiederaufbau der 29 Meter langen und 1,20 Meter breiten Straße vor, die ihre Vorfahren verband und heute fast ausschließlich für touristische Zwecke genutzt wird.

Die Männer reißen das alte Bauwerk ab. Zuvor wurden die dickeren Seile, die als Basis der neuen Brücke dienen werden, von einem Ende zum anderen gereicht. Das Skelett der Konstruktion wird durch zwei Seile vervollständigt, die als Geländer dienen werden.

Drei Tage lang flechten die Männer, die ihre Köpfe mit Chullos - Wollmützen mit Ohrenklappen - bedeckt haben, von einem Ende zum anderen und ziehen sie hier und dort fest. Einige kauen Kokablätter, um Energie zu tanken.

Obwohl Frauen bei der Verarbeitung des Rohmaterials eine wichtige Rolle spielen, sind sie von der endgültigen Ausführung der Arbeiten ausgeschlossen.

Nach indigenem Glauben sind die Meerjungfrauen, die jedes Jahr die Renovierung der Q'eswachaka aus dem Fluss begleiten, eifersüchtig.