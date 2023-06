no comment

Tausende Muslime in Indonesiens konservativer Region Aceh auf der Insel Sumatra versammeln sich am Donnerstag auf einem Feld in der Nähe der Großen Moschee Baiturrahman, um das Eid al-Adha-Gebet zu verrichten. Die Gebetsversammlung findet auf dem Feld statt, um eine Tradition wieder einzuführen, die historisch Teil der Moschee war.