Video: Riesiger Felsbrocken zerquetscht Autos im indischen Nagaland

Aufnahmen einer Armaturenbrettkamera zeigen einen dramatischen Vorfall im Bezirk Chümoukedima im nordöstlichen indischen Bundesstaat Nagaland. Ein riesiger Felsbrocken rollt auf eine Straße herab und zerquetscht drei Autos.

Zwei Menschen in den Fahrzeugen starben und drei wurden verletzt. Das Video von dem Unglück, das sich am 4. Juli ereignete, wurde in einem der dahinter wartenden Autos aufgenommen. Die Strecke entlang der Schnellstraße Kohima-Dimapur ist für häufige Erdrutsche bekannt.

Auf den Aufnahme ist zu sehen, wie der Felsbrocken auf mehrere Fahrzeuge trifft und die Insassen eines der Autos aussteigen.