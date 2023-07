Ukraine-Krieg: Kiew wehrt russischen Drohnenangriff ab - Zwei Verletzte

Die Luftabwehr hat ukrainischen Angaben zufolge am frühen Donnerstagmorgen 20 Drohnen aus iranischer Produktion abgeschossen, die von Russland hauptsächlich auf die Region Kiew abgefeuert wurde.

Der jüngste russsische Beschuss begann kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Donnerstag. Explosionen erschütterten verschiedene Teile von Kiew. Zwei Menschen wurden mit Schrapnellwunden ins Krankenhaus eingeliefert, teilten die ukrainischen Behörden mitteilten.

In der Hauptstadt löschten Rettungskräfte ein Feuer in einem 16-stöckigen Gebäude sowie in einem anderen, nicht bewohnten Gebäude, teilte das Innenministerium mit. Auch die Fassade eines 25-stöckigen Wohnhauses sei von Trümmern getroffen worden, hieß es.