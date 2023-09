Ziel Armenien: Menschen fliehen aus Berg-Karabach

Mehr als 6500 Flüchtlinge aus Berg-Karabach sind laut den örtlichen Behörden in Armenien eingetroffen. In Berg-Karabach, das gemäß Völkerrecht Aserbaidschan zugehörig ist, leben mehrheitlich armenischstämmige Menschen, nämlich etwa 120 000.

Das Gebiet ist seit langem umstritten, eine beständige Lösung zwischen Aserbaidschan und Armenien wurde in all den Jahren nicht gefunden. Vergangene Woche griff die Armee Aserbaidschans Stellungen in Berg-Karabach an, die Streitkräfte der dortigen, international nicht anerkannten „Republik Arzach" waren gegen den übermächtigen Gegner machtlos.