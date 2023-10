Im zweiten Anlauf: Madonna beginnt Jubiläumstournee

Madonna ist wieder auf Tournee. In London läutet die US-Sängerin ihre Konzertreise ein, die sie anlässlich ihres 40-jährigen Bühnenjubiläums unter die Überschrift Celebration gestellt hat. Es ist der zweite Anlauf des Tourneeauftakts, denn vor dreieinhalb Monaten hatte sich die 65-Jährige aufgrund einer Viruserkrankung in ärztliche Behandlung begeben müssen.

In London brachten sich die Madonna-Begeisterten für das Konzert in Stimmung, einige sind eigens aus dem Ausland angereist. Bis Anfang Dezember tritt Madonna in europäischen Städten auf, auch in Köln und Berlin. Mitte Dezember setzt sie ihre Konzertreise in Nordamerika fort.