Nach dem Sturm: Schnell weg aus Acapulco

In der mexikanischen Stadt Acapulco ist auch der Flughafen durch das heftige Unwetter in Mitleidenschaft gezogen worden. Ungeachtet der anhaltenden Aufräumarbeiten geht der Flugbetrieb weiter. Viele Menschen, die in der Stadt am Pazifik ihren Urlaub verbrachten, ziehen es vor, die Heimreise anzutreten. Über die Gegend war der Wirbelsturm Otis hinweggezogen, der in Acapulco Gebäude, Strommasten, Fahrzeuge und anderes zerstört hat.

