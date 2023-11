Die Springboks, die den World Cup in Frankreich gewonnen haben, lassen sich in ihrer Heimat vier Tage lang feiern. SĂŒdafrikas PrĂ€sident Cyril Ramaphosa lobte das Team dafĂŒr, dass es ein Land mit einer gespaltenen Vergangenheit geeint hat.

In einem packenden Finale in Paris hatte sich SĂŒdafrika mit 12:11 gegen seinen grĂ¶ĂŸten Rivalen, die All Blacks aus Neuseeland, durchgesetzt und sich damit den vierten Titel in Folge gesichert.

Mit ihren Goldmedaillen um den Hals kamen die Spieler in einem offenen Bus am Regierungssitz Union Buildings an und schĂŒttelten Ramaphosa die Hand.

"Am Samstagabend habt ihr das Spielfeld des Sieges verlassen und seid zur Legende geworden", sagte Ramaphosa, der in dieser Woche den 15. Dezember zum Feiertag erklÀrte, um den Rauby-WM-Sieg zu feiern.

"Damit haben Sie die Stimmung einer ganzen Nation gehoben und uns mit Stolz erfĂŒllt. Sie haben das sĂŒdafrikanische Volk geeint".

Tausende Menschen sĂ€umten die Straßen, um ein Team zu begrĂŒĂŸen, das die Herzen einer ganzen Nation erobert hat, aber einst als Symbol der Apartheid geschmĂ€ht wurde.

"Wir sind sehr vielfĂ€ltig, genau wie ihr da draußen, und wir wollten einfach zeigen, dass Vielfalt unsere StĂ€rke ist", sagte Siya Kolisi, der erste schwarze KapitĂ€n der Springboks, und widmete die TrophĂ€e "dem sĂŒdafrikanischen Volk".

90 Jahre lang wĂ€hlten die Springboks nur weiße Spieler aus, wĂ€hrend schwarze und gemischtrassige Athleten in separaten Ligen untergebracht waren.

Dies Ă€nderte sich langsam nach der EinfĂŒhrung der Demokratie im Jahr 1994, als Nelson Mandela die Mannschaft, die 1995 ihre erste Weltmeisterschaft gewann, berĂŒhmt machte.