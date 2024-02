Video. Krieg in Gaza: Kaum Essen und Leben im kalten Zelt in Rafah

In Rafah im Gazastreifen kämpfen palästinensische Familien täglich ums Überleben. Es gibt so wie nichts mehr zu essen. Fast 29.000 Menschen sind seit dem Beginn von Israels Angriffen gegen die Hamas in Gaza - nach dem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 - getötet worden.

In Rafah im Gazastreifen kämpfen palästinensische Familien täglich ums Überleben. Es gibt so wie nichts mehr zu essen. Fast 29.000 Menschen sind seit dem Beginn von Israels Angriffen gegen die Hamas in Gaza - nach dem Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 - getötet worden. Der Familienvater Jihad Ashur gehört zu denen, die in Rafah Zuflucht gesucht haben und mit zunehmendem Leid und Entbehrungen konfrontiert sind. Der 36-Jährige war zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern gezwungen zu fliehen, nachdem die Stadt Gaza, in der sie einst lebten, nach dem Beginn des jüngsten palästinensisch-israelischen Konflikts am 7. Oktober 2023 zu einem der ersten Ziele israelischer Bodenoperationen wurde. Nach einer beschwerlichen Reise von über einem Monat kam die fünfköpfige Familie schließlich in Rafah an. Ein Zelt von weniger als fünf Quadratmetern wurde zu ihrem vorübergehenden Zuhause. Allerdings handelt es sich kaum um ein Zelt, da es nicht vollständig geschlossen ist. Derzeit können die Temperaturen in Rafah nachts auf bis zu fünf Grad Celsius sinken, während die Tagestemperaturen höchstens 15 Grad Celsius betragen. Deshalb muss die Familie selbst im Zelt dicke Kleidung tragen.