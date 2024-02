Video. Tragödie im Mittelmeer und der Kampf der Angehörigen

Überlebende und Familienangehörige von 94 Migranten, die bei einem Schiffsunglück vor Italien ums Leben kamen, fordern ein Jahr später Gerechtigkeit

Die Angehörigen kehrten am Montag zu dreitägigen Gedenkveranstaltungen zurück und forderten Gerechtigkeit. Eine Fackelmahnwache am Strand, an dem das Schiff havarierte, eine Fotoausstellung und ein Protestmarsch gehörten zu den Veranstaltungen, die eine Gruppe von Aktivisten unter dem Namen Netzwerk 26. Februar - nach dem Datum der Tragödie - rund um die Stadt Crotone organisiert hatte. Die meisten der Toten stammten aus Ländern des Nahen Ostens und Südasiens.

"Ein Jahr nach dem Blutbad ist ihr Recht auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Wiedervereinigung mit ihren Familien noch nicht gewährleistet", schrieb die Gruppe auf ihrer Facebook-Seite.

Am 26. Februar letzten Jahres war ein Holzboot mit etwa 200 Migranten an Bord von der Türkei aus gestartet und nur wenige Meter vor der Küste Südkalabriens gesunken, als es versuchte, am Strand des Badeorts Steccato di Cutro zu landen.

Dem Netzwerk vom 26. Februar gehören über 400 Verbände an, die die italienische Regierung wiederholt aufgefordert haben, die Wahrheit über einen der tödlichsten Schiffbrüche von Migranten im Mittelmeer herauszufinden.