Video. Königliches Abendessen im Palast Christiansborg

König Frederik und Königin Mary veranstalteten am Dienstagabend im Palast Christiansborg ein Staatsbankett zu Ehren der isländischen Präsidentin Halla Tómasdóttir und ihres Mannes Björn Skúlason. Der Staatsbesuch des isländischen Präsidentenpaares in Dänemark findet am 8. und 9. Oktober statt.
Es ist der erste Staatsbesuch, bei dem König Frederik und Königin Mary die Gastgeber sind.
Der Hauptzweck des Staatsbesuches ist es, die Zusammenarbeit in der Geschäftswelt zu fördern, den ökologischen Wandel voranzutreiben und technologische Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu erkunden.