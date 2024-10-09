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König Frederik und Königin Mary begrüßen die isländische Präsidentin und ihren Ehemann bei einem königlichen Abendessen.
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Video. Königliches Abendessen im Palast Christiansborg

Zuletzt aktualisiert:

In Dänemark empfingen König Frederik und Königin Mary die isländische Präsidentin, um die Zusammenarbeit der beiden Länder zu stärken.

König Frederik und Königin Mary veranstalteten am Dienstagabend im Palast Christiansborg ein Staatsbankett zu Ehren der isländischen Präsidentin Halla Tómasdóttir und ihres Mannes Björn Skúlason. Der Staatsbesuch des isländischen Präsidentenpaares in Dänemark findet am 8. und 9. Oktober statt.

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Es ist der erste Staatsbesuch, bei dem König Frederik und Königin Mary die Gastgeber sind.

Der Hauptzweck des Staatsbesuches ist es, die Zusammenarbeit in der Geschäftswelt zu fördern, den ökologischen Wandel voranzutreiben und technologische Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu erkunden.

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