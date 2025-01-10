Video. Das traditionelle Rennen der glücklichsten Männer

Jedes Jahr am 10. Januar veranstaltet der Nishinomiya-Schrein in der japanischen Präfektur Hyogo bei einer Neujahrsveranstaltung ein traditionelles Ritual, das Wohlstand und Glück im Geschäftsleben bringen soll.
Am Freitag versammelten sich die per Los ausgewählten Läufer vor dem Haupttor des Komplexes und begannen zu den Klängen von Trommeln zu laufen. Die ersten drei, die die 230 Meter entfernte Haupthalle erreichten, gewannen den Titel "Glückliche Männer".
Der diesjährige Hauptgewinner war Ogishi Fumiya, ein 17-jähriger Oberschüler aus der Stadt Takarazuka in der Präfektur Hyogo. Er nahm zum ersten Mal an dem Rennen teil.
Er drückte seine Überraschung darüber aus, "der glücklichste Mensch" geworden zu sein, und sagte, er hoffe auf ein gutes neues Jahr und würde sein Glück auch gerne mit den Menschen teilen, die von dem massiven Erdbeben auf der Halbinsel Noto im Januar 2024 betroffen waren.