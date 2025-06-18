Video. Porzellan-Windspiele läuten den Sommer in japanischer Töpferstadt ein

Rund 3.000 Glockenspiele, die im traditionellen Stil der Imari-Keramik gefertigt sind, hängen von den Dächern, Geschäften und Häusern im Okawachiyama-Viertel der Stadt Imari.
Die Gegend, die für ihre jahrhundertealte Porzellanproduktion bekannt ist, veranstaltet das Ereignis jährlich, um ihr kulturelles Erbe zu feiern.
In diesem Jahr haben die Organisatoren spezielle Fotospots eingeführt. Diese ermöglichen es den Besuchern, die Glockenspiele vor malerischen Kulissen von Wäldern und Flüssen zu fotografieren.
Festivalkoordinator Ichikawa Toshiki sagte, dass Porzellan-Glockenspiele einen einzigartigen Klang im Vergleich zu Glas bieten.
Das Festival läuft bis zum 24. August.