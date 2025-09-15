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Menschen suchen nach Gegenständen, die sie aus den Überresten eines abgebrannten Gebäudes retten können.
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Video. Feuer in Manila vertreibt 1.000 Familien und zerstört mehrere Häuser

Zuletzt aktualisiert:

Rund 1.000 Familien wurden am Montag obdachlos, nachdem ein gewaltiges Feuer am Wochenende durch ein dicht besiedeltes Wohngebiet in Manila fegte, berichteten die Behörden.

Die Feuerwehrbehörde der National Capital Region bestätigte, dass es keine Opfer des Brandes gab, der am späten Samstagabend begann und Reihen von Häusern in Asche verwandelte.

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Die Bewohner kehrten zurück, um in den Trümmern nach verwertbaren Gegenständen zu suchen. Einige gaben sogar an, dass sie Schrott sammelten, um Geld für Lebensmittel und Grundbedürfnisse zu verdienen.

In der Zwischenzeit wurde eine Basketballhalle in ein Evakuierungszentrum umgewandelt, aber der Platz ist begrenzt für die große Anzahl betroffener Familien.

Andere waren gezwungen, auf Verkehrsinseln zu campen, die von Verkehr umgeben sind. Viele sagten, sie hätten keinen Umsiedlungsort und planten, zurückzukehren, sobald sie Hilfe erhalten, um ihre beschädigten Häuser zu reparieren.

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