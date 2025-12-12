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In der russischen Stadt Twer brennt ein Mehrfamilienhaus. Dicker Rauch quillt aus den Fenstern.
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Video. Ukrainischer Drohnenangriff verletzt sieben in Twer, Russland

Zuletzt aktualisiert:

Russland meldet eine große nächtliche Angriffswelle in mehreren Regionen. In Twer trafen Drohnentrümmer einen Wohnblock und verletzten sieben Menschen.

Twer liegt nordwestlich von Moskau. Lokale Behörden berichten, dass die unteren Stockwerke in Brand gerieten. Sie evakuierten Menschen in provisorische Unterkünfte. Im Netz geteilte Videos zeigen zerbrochene Fenster und Rauch, der aus dem Gebäude dringt.

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Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums war der Angriff Teil einer großen nächtlichen Welle von rund 90 Drohnen in mehreren Regionen. Viele wurden abgefangen. Einige erreichten Ziele weit von der Grenze entfernt, darunter Orte in der Oblast Jaroslawl.

An den großen Moskauer Flughäfen war der Flugbetrieb kurzzeitig gestört. Kyjiw hat keine Verantwortung für den Vorfall in Twer bestätigt. Einige Details bleiben unklar. Einsatzkräfte arbeiten weiter vor Ort.

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