Video. Ukrainischer Drohnenangriff verletzt sieben in Twer, Russland

Twer liegt nordwestlich von Moskau. Lokale Behörden berichten, dass die unteren Stockwerke in Brand gerieten. Sie evakuierten Menschen in provisorische Unterkünfte. Im Netz geteilte Videos zeigen zerbrochene Fenster und Rauch, der aus dem Gebäude dringt.
Nach Darstellung des russischen Verteidigungsministeriums war der Angriff Teil einer großen nächtlichen Welle von rund 90 Drohnen in mehreren Regionen. Viele wurden abgefangen. Einige erreichten Ziele weit von der Grenze entfernt, darunter Orte in der Oblast Jaroslawl.
An den großen Moskauer Flughäfen war der Flugbetrieb kurzzeitig gestört. Kyjiw hat keine Verantwortung für den Vorfall in Twer bestätigt. Einige Details bleiben unklar. Einsatzkräfte arbeiten weiter vor Ort.