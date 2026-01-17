Video. Kopenhagener demonstrieren für Grönland gegen Trumps US-Kontrollpläne

In Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen haben am Samstag Hunderte für Grönland demonstriert. Auslöser war, dass US-Präsident Donald Trump darauf beharrt, die selbstverwaltete Insel müsse unter Kontrolle der USA stehen.
Die Demonstrierenden schwangen grönländische Flaggen und hielten Schilder mit Aufschriften wie „American here: No means No“, „Unite for freedom“, „Make America smart again“ und „Hands off“. Auf einigen waren zudem die dänische und die grönländische Flagge abgebildet.
Hintergrund war der Besuch einer überparteilichen Delegation des US-Kongresses, die Dänemark und Grönland Unterstützung zusichern wollte. Zuvor hatte Trump gedroht, Länder mit Zöllen zu belegen, falls sie eine Übernahme der strategisch wichtigen Arktisinsel durch die USA nicht unterstützen.