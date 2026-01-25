Video. Drohnenaufnahmen zeigen verschneite US-Städte, Schneepflüge im Einsatz

Der Nationale Wetterdienst der USA warnte am Samstagabend: Ein breites Band aus starkem Schneefall, Schneeregen und gefrierendem Regen bedroht fast 180 Millionen Menschen. Das entspricht mehr als der Hälfte der US-Bevölkerung. Das gefährliche Wetter erstreckt sich von den südlichen Rocky Mountains bis nach Neuengland.
Luftaufnahmen aus Oklahoma City zeigten am Sonntag schneebedeckte Straßen und Highways. Einsatzkräfte rückten zu Unfällen aus, die der starke Schneefall verursacht hatte.
Beschäftigte des Verkehrsministeriums sprühten Salzsole auf die Fahrbahnen, Schneepflüge räumten die Straßen. Meteorologen warnten die Menschen, sich auf mehrere eisige Tage einzustellen.