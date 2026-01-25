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Luftaufnahmen zeigen das verschneite Oklahoma City. Schneepflüge räumen die Straßen.
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Video. Drohnenaufnahmen zeigen verschneite US-Städte, Schneepflüge im Einsatz

Zuletzt aktualisiert:

Weite Teile der USA rüsteten sich am Wochenende für einen gewaltigen Sturm. Viele Menschen stellten sich auf harte Bedingungen ein.

Der Nationale Wetterdienst der USA warnte am Samstagabend: Ein breites Band aus starkem Schneefall, Schneeregen und gefrierendem Regen bedroht fast 180 Millionen Menschen. Das entspricht mehr als der Hälfte der US-Bevölkerung. Das gefährliche Wetter erstreckt sich von den südlichen Rocky Mountains bis nach Neuengland.

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Luftaufnahmen aus Oklahoma City zeigten am Sonntag schneebedeckte Straßen und Highways. Einsatzkräfte rückten zu Unfällen aus, die der starke Schneefall verursacht hatte.

Beschäftigte des Verkehrsministeriums sprühten Salzsole auf die Fahrbahnen, Schneepflüge räumten die Straßen. Meteorologen warnten die Menschen, sich auf mehrere eisige Tage einzustellen.

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