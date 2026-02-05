Video. Olympiastars werden Laufstegmodels: IOC präsentiert neue Teamkollektionen

Das IOC hat im Clubhouse26 in Mailand eine Modeschau organisiert. Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmer präsentierten dort ihre Team-Outfits, die Looks für die Eröffnungsfeier und eine neue Kollektion olympischer Oberbekleidung.
Der italienische Stil stand klar im Mittelpunkt. Auch Salomon stellte Uniformen für Volunteers und Mitarbeitende vor, entworfen für die Straßen der Gastgeberstadt ebenso wie für die Austragungsorte in den Bergen.
Das Team der USA zeigte klassische Mäntel von Ralph Lauren in Marineblau und Scharlachrot. Insgesamt setzten die Kollektionen von neunzig Nationalmannschaften auf technische Materialien und klare Schnitte.
Knapp zweitausendneunhundert Athletinnen und Athleten werden zu den Spielen erwartet. Die Show bot einen ersten Eindruck davon, wie Funktionskleidung und Tradition zusammenfinden, wenn die Olympischen Spiele am sechsten Februar starten.