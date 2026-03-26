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Anwohner und Einsatzkräfte begutachten Schäden durch Trümmer iranischer Raketen, die über Kfar Qassem im Zentrum Israels abgefangen wurden.
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Video. Explosion in israelischem Wohnhaus: Verletzte bei neuem iranischen Beschuss

Zuletzt aktualisiert:

Sanitäter eilen in ein zerstörtes Wohnviertel in Kafr Qasim in Zentralisrael, nachdem der Iran weitere Geschosse abgefeuert hat; fünf Menschen werden verletzt, die Angst vor neuen Angriffen wächst.

Nach Angaben der israelischen Rettungsdienste waren Sanitäter und Intensivteams nach wenigen Minuten am Einsatzort. Zuvor hatte eine Explosion ein Wohnhaus erschüttert. Anwohner traten auf die Straße und begutachteten eingestürzte Wände, zerbrochene Fenster und verstreute Trümmer.

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Der Vorfall ereignete sich, als Iran eine weitere Welle von Projektilen auf das Zentrum Israels abfeuerte. In der ganzen Region heulten weiter die Luftschutzsirenen.

Nach Angaben israelischer Rettungskräfte erlitten mindestens fünf Menschen in dem Haus leichte Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Ein Ersthelfer sprach bei seiner Ankunft von „Chaos“. Im Inneren des Gebäudes sei die Zerstörung deutlich sichtbar gewesen.

Der Einschlag reiht sich in eine wachsende Zahl von Vorfällen mit Zivilisten ein, die auf herabfallende Trümmerteile und Raketensplitter zurückgehen, seit sich der Konflikt am 28. Februar zuspitzte.

Die israelischen Behörden warnten am Donnerstag zudem vor weiteren Angriffswellen aus Iran. Die Gefahr für die Städte rund um Tel Aviv bleibe akut.

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