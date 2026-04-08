Video. Iraner bilden Menschenketten auf Brücken inmitten Spannungen mit USA und Israel

Hunderte Menschen haben sich auf Brücken im Iran zu Menschenketten zusammengeschlossen, nachdem die Regierung dazu aufgerufen hatte, wichtige Infrastruktur zu schützen.
Aufnahmen zeigen Menschenmengen mit iranischen Fahnen auf der White Bridge in Ahvaz und auf einer historischen Brücke in Dezful.
Die Aktion findet in einer Phase erhöhter Spannungen statt, nachdem die Vereinigten Staaten vor einer weiteren Eskalation des Konflikts gewarnt hatten.
Die Kundgebungen fanden statt, bevor Washington und Teheran eine zweiwöchige Waffenruhe bekanntgaben.
Die Behörden hatten die Bevölkerung zuvor aufgerufen, sich an den Solidaritätskundgebungen zu beteiligen.