Video. Israelische Luftangriffe treffen Beirut – Feuerwehr löscht Brände

Mehrere israelische Luftangriffe haben das Zentrum von Beirut getroffen. Aufnahmen zeigen dichte schwarze Rauchwolken über der Stadt. In Gebäuden brachen Brände aus, Einsatzfahrzeuge eilten zum Ort des Geschehens.
Das israelische Militär erklärte, es habe innerhalb weniger Minuten eine koordinierte Operation durchgeführt. Dabei griff es mehr als einhundert Stellungen der Hisbollah in Beirut, im Süden des Libanon und in der Bekaa-Ebene an.
Die Angriffe erfolgten nur wenige Stunden, nachdem die Vereinigten Staaten und der Iran eine zweiwöchige Waffenruhe angekündigt hatten. Israel betonte, die Vereinbarung gelte nicht für seine Einsätze gegen die Hisbollah im Libanon.