Video. Macron singt Aznavour-Hit, Armeniens Premier Pashinyan begleitet am Schlagzeug

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist bei einem offiziellen Dinner in Eriwan gefilmt worden: Er sang Charles Aznavours Klassiker „La Bohème“ bei seinem Besuch in Armenien.
Auf einem Video sitzt Macron mit Mikrofon in der Hand neben einem Pianisten. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan begleitet den Auftritt am Schlagzeug.
Die Gäste des Dinners verfolgen die Szene und applaudieren, als die beiden Staats- und Regierungschefs den musikalischen Moment teilen.
Der Auftritt gehört zu Macrons Staatsbesuch in Armenien. Das gewählte Lied gilt wegen Aznavours armenischer Herkunft als besonders eng mit dem Land verbunden.