Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Staatsbesuch in Armenien: Macron singt Aznavour-Klassiker
No Comment

Video. Macron singt Aznavour-Hit, Armeniens Premier Pashinyan begleitet am Schlagzeug

Zuletzt aktualisiert:

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron singt bei einem Staatsdinner in Armenien Charles Aznavours „La Bohème“, begleitet von Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Schlagzeug.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist bei einem offiziellen Dinner in Eriwan gefilmt worden: Er sang Charles Aznavours Klassiker „La Bohème“ bei seinem Besuch in Armenien.

WERBUNG
WERBUNG

Auf einem Video sitzt Macron mit Mikrofon in der Hand neben einem Pianisten. Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan begleitet den Auftritt am Schlagzeug.

Die Gäste des Dinners verfolgen die Szene und applaudieren, als die beiden Staats- und Regierungschefs den musikalischen Moment teilen.

Der Auftritt gehört zu Macrons Staatsbesuch in Armenien. Das gewählte Lied gilt wegen Aznavours armenischer Herkunft als besonders eng mit dem Land verbunden.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG