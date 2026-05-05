Video. Orthodoxe Juden feiern Lag-BaOmer-Fest in Jerusalem

Das Lag-BaOmer-Fest auf dem Berg Meron im Norden Israels hat am Montag unter strengen Auflagen stattgefunden.
Üblicherweise entzünden dort große Menschenmengen Freudenfeuer, beten und tanzen.
Die zentrale geistliche Persönlichkeit der chassidischen Bewegung, der Admor von Boyan, entzündete ein großes Feuer.
Lag BaOmer erinnert an den Todestag des talmudischen Gelehrten Rabbi Schimon Bar Jochai vor rund 1.900 Jahren. Die Behörden haben wegen der Gefechte mit der Hisbollah die traditionelle Pilgerfahrt nahe der Grenze zum Libanon abgesagt.