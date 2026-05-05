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Russische Soldaten marschieren am Montag, dem vierten Mai 2026, in Moskau zur Probe der Militärparade zum Tag des Sieges auf den Roten Platz.
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Video. Russische Soldaten proben Parade zum Tag des Sieges mit Angst vor ukrainischen Angriffen

Zuletzt aktualisiert:

Russische Soldaten marschierten bei einer Probe der Siegesparade durch das Zentrum von Moskau. Die Parade findet ohne schweres Gerät statt.

In Moskau haben Soldaten am Mittwoch für die traditionelle Siegesparade zum Tag des Sieges geprobt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll sie diesmal ohne Militärtechnik stattfinden.

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Videoaufnahmen zeigen Soldaten, die sich auf die Probe vorbereiten und in der Nähe der Paradestrecke Aufstellung nehmen.

In diesem Jahr rollen keine schweren Militärfahrzeuge durch die Stadt. Das ist ein Bruch mit der Praxis der vergangenen Jahre.

Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund vermehrter ukrainischer Drohnenangriffe auf Moskau und andere Regionen Russlands in den vergangenen Monaten.

Traditionell wird am 9. Mai in Russland der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert.

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