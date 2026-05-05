Video. Russische Soldaten proben Parade zum Tag des Sieges mit Angst vor ukrainischen Angriffen

In Moskau haben Soldaten am Mittwoch für die traditionelle Siegesparade zum Tag des Sieges geprobt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums soll sie diesmal ohne Militärtechnik stattfinden.
Videoaufnahmen zeigen Soldaten, die sich auf die Probe vorbereiten und in der Nähe der Paradestrecke Aufstellung nehmen.
In diesem Jahr rollen keine schweren Militärfahrzeuge durch die Stadt. Das ist ein Bruch mit der Praxis der vergangenen Jahre.
Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund vermehrter ukrainischer Drohnenangriffe auf Moskau und andere Regionen Russlands in den vergangenen Monaten.
Traditionell wird am 9. Mai in Russland der Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert.