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Menschen sitzen an der Seine neben „The Pont Neuf Cave“, einer aufblasbaren Kunstinstallation des französischen Street-Art-Künstlers JR.
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Video. Menschen strömen zu JRs riesiger Höhleninstallation auf der Pariser Pont Neuf

Zuletzt aktualisiert:

Vor dem Pont Neuf bildeten sich lange Schlangen: Neugierige wollten die neue begehbare Installation des französischen Künstlers JR sehen, die die älteste Pariser Brücke in eine riesige, rund um die Uhr zugängliche Höhle verwandelt.

Am Montag haben sich im Zentrum von Paris zahlreiche Menschen versammelt. Der französische Künstler JR eröffnete dort offiziell seine neue Großinstallation, die die historische Pont-Neuf-Brücke in eine riesige begehbare Höhle verwandelt.

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Vor dem Eingang bildeten sich lange Schlangen. Besucherinnen und Besucher betreten eine aufblasbare Struktur, die einen Teil der ältesten Brücke der Stadt überzieht und das Gefühl vermitteln soll, durch eine unterirdische Grotte zu laufen.

Die Installation verbindet Soundeffekte, Lichtinszenierungen und Elemente der erweiterten Realität und soll die Gäste in ein sinnliches Erlebnis eintauchen lassen. JR betonte, der Zugang sei kostenlos, die Installation sei rund um die Uhr geöffnet.

Viele Besucherinnen und Besucher beschrieben die Attraktion als ungewöhnlich und äußerst eindringlich. Sie lobten die höhlenartige Atmosphäre und die spektakuläre Verwandlung eines der berühmtesten Wahrzeichen von Paris.

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