Sänger Daniel Küblböck (33) auf Kreuzfahrt vermisst

Geringe Überlebenschancen bei 10 Grad Wassertemperatur

Der Kapitän und die Crew hätten sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Das Kreuzfahrtschiff kehrte an die vermutliche Unglücksstelle zurück, das Seegebiet vor der kanadischen Küste werde in enger Kooperation mit der Coast Guard von Flugzeugen und Hubschraubern abgesucht. Die Überlebenschancen sind gering, die Wassertemperatur liegt bei etwa 10 Grad.

Coast Guard sucht mit Flugzeugen und Hubschraubern

Daniel Küblböck wurde 2002/2003 durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Es folgten ein Album, eine Autobiografie und ein Auftritt im Dschungelcamp. 2011 wurde Küblböck von einer 70-jährigen Immobilien-Millionärin adoptiert.

Jedes Jahr verschwinden laut Ross Klein, Professor für Maritime Studien von der kanadischen Universität Neufundland über 20 Menschen von Bord eines Kreuzfahrtschiffes.

Twitterer diskutieren über den Sänger, viele beklagen dabei die üblen Scherze, die über Daniel Küblböcks Verschwinden gemacht werden.

CBC News: German singer goes overboard from cruise ship near N.L.

Wenn Sie selbst deprimiert sind, können Sie sich in Deutschland per Chat, Mail oder telefonisch kostenlos und anonym unter 0800/111 0 111 beraten lassen. Ein muslimisches Beratungstelefon gibt es rund um die Uhr unter 030 - 44 3509 821 (oder wenn nicht in Deutschland: 0049 - 30 / 44 35 09 821). In Österreich können Sie sich unter der Telefonnummer 142 beraten lassen oder hier im Internet. In der Schweiz hilft die Dargebotene Hand im Internet und unter der Telefonnummer 143.