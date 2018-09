IWF warnt vor Brexit ohne Abkommen

Unvermeidbare Folge wären ein reduziertes Wachstum, warnt IWF-Chefin Christine Lagarde bei der Vorlage des Jahresberichts zur britischen Wirtschaft in London:

"Zunächst einmal wollen wir uns darauf einigen, was ein "Nein" ist. Ich verstehe das als einen ungeordneten Ausstieg und die Art von Crash-Exit, die am letzten Tag des März 2019 passieren könnte. Wenn es dazu kommen würde, ist unsere Einschätzung, dass es unweigerlich zu einer Reihe von Konsequenzen kommt. Großbritannien wird in der Zukunft ein reduziertes Wachstumhaben, das Defizit wird sich wahrscheinlich erhöhen und es kommt zu einer Abwertung der Währung. Insgesamt wird es in kurzer Zeit schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft des Landes haben".

Der britische Finanzminister Philip Hammond gehört zu den EU-freundlichen Mitgliedern des Kabinetts und betont, dass die Regierung Warnungen vor einem ungeordneten Brexit nicht unterschätzen darf:

"Wir müssen eine enge und dauerhafte Partnerschaft mit unseren europäischen Nachbarn eingehen. Wir müssen auch die klaren Warnungen ernst nehmen, angesichts der erheblichen Kosten, die das Scheitern eines Abkommens mit der EU für unseren Wohlstand haben wird."

Der Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, vergleicht die möglichen Auswirkungen eines EU-Austritts ohne Abkommen mit der Finanzkrise von vor zehn Jahren.

"Jede Abmachung wird nicht so gut sein, wie ein reibungsloser Prozess, in dem sich Waren, Dienstleistungen, Menschen und Kapital zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ohne Barrieren und ohne Hindernissebewegen können. Jeder Deal wird nicht dazu führen, dass es so gut wie momentan ist".

Großbritannien wird nach bisherigen Plänen die Europäische Union am 29. März 2019 verlassen.