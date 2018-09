Michael Kors will offenbar Luxus-Modemarke Versace übernehmen

Berichten zufolge soll das Label mit dem ikonischen Medusenkopf, das sich in Familienbesitz um Vizepräsidentin und Chefdesignerin Donatella Versace befindet sowie in Anteilen dem Private-Equity-Unternehmen Blackstone gehört, für zwei Milliarden Dollar an Kors gehen.

Bereits im vergangenen Jahr erweiterte der vor allem für seine Lederhandtaschen bekannte Designer sein Portfolio um eine High-End-Marke: Für 1,2 Milliarden Dollar kaufte er den britischen Stiletto-Hersteller Jimmy Choo.