"Wir brauchen das schwarze Gold"

Ein Interview zum Thema Hambacher Forst hat RWE kurzfristig abgesagt. Kein Grund, nicht auch die Standpunkte des Energieriesen vorzustellen bzw. Befürworter des Tagebaus zu Wort kommen zu lassen wie Anwohner von umliegenden Ortschaften.

Ein Abbbaustopp würde den Energieriesen nach eigenen Angaben vier bis fünf Milliarden Euro kosten. Aber neben der Versorgungsssicherheit mit Strom und dem finanziellen Aspekt wirft RWE das Argument der Arbeitsplätze ins Rennen: Insgesamt hängen in Deutschland 21.000 Arbeitsplätze an der Kohle, allein in Nordrhein-Westfalen 10.000 Menschen.