Merkel: Kritische Worte in Richtung Trump

„Das beginnt bei dem heutigen amerikanischen Präsidenten, der sagt, der Multilateralismus ist nicht die Antwort auf die Probleme, der letztlich davon ausgeht, dass es nur Situationen gibt, in denen einer gewinnen kann, der anders als ich zum Beispiel nicht an Win-Win-Situationen glaubt, und deshalb auch multilaterale Systeme, die weit über Europa hinausgehen, in Frage stellt. (...) Etwas zu zerstören, ohne etwas Neues entwickelt zu haben, halte ich für brandgefährlich und kann unsere Friedensordnung schneller zerstören, als wir denken", so Merkel.

Trump hatte vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen seine Ablehnung gegenüber der "Ideologie des Globalismus" ausgedrückt und die Bedeutung von Nationalstaaten hervorgehoben.