Schwerverbrecher Redoine Faid gefasst

Nach dreimonatiger Flucht ist der französische Schwerverbrecher Redoine Faid in Creil, rund 50 Kilometer nördlich von Paris, festgenommen worden. Die Polizei schlug am frühen Mittwochmorgen im Heimatort des 46-Jährigen zu, auch ein Bruder, zwei Neffen Faids sowie eine Frau, die ihm offenbar Unterschlupf gewährt hatte, wurden in Gewahrsam genommen.